स्वरा भास्कर से इंटरफेथ मैरिज पर फहद अहमद का बयान, कहा- मैं स्वरा को कोर्ट में रोक पाने....

Swara-Fahad Wedding: एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। स्वरा ने समाजवादी पार्टी के नेता फहद अहमद के साथ रजिस्टर्ड मैरिज की है। स्वरा ने अपनी शादी का ऐलान करने के साथ-साथ कई वीडियो और तस्वीरें भी शेयर की थी। वहीं अब उनके पति फहद ने भी एक तस्वीर शेयर करके अपनी शादी को लेकर कुछ बाते कही है।

Fahad Ahmad Shares Photo After Marrying Actor Swara Bhasker, Says- 'The Process Was Anxious'