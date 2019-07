फेजु का भड़काऊ टिकटॅाक वीडियो: जी म्यूजिक ने किया ब्लैक लिस्ट, पर इस बॅालीवुड स्टार ने किया सपोर्ट

झारखंड के तबरेज अंसारी भीड़ ( tabrez ansari ) हिंसा मामले को लेकर हाल में एक टिकटॉक यूजर ( tik tok ) ने आपत्तिजनक वीडियो बनाया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई लोगों ने इसपर नाराजगी जाहिर की। अब ये मामला मुंबई पुलिस साइबर तक पहुंच चुका है।

हाल में पुलिस साइबर सेल ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी की सूचना के अनुसार शिकायतकर्ता के कहने पर टिकटॉक ने ये वीडियो हटा दिया है। साथ में वीडियो बनाने वाले लोगों के तीन अकाउंट को भी डिलीट कर दिया है। अब वो कोई वीडियो टिकटॉक पर नहीं डाल पाएंगे।

