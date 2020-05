कोरोना संकट में लोगों की मदद कर रहे एक्टर Sonu Sood से इम्प्रेस हुए शेफ Vikas Khanna, बनाई स्पेशल डिश

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ( Coronavirus ) में फंसे लोगों की मदद कर रहे अभिनेता सोनू सूद ( Sonu Sood ) इन सोशल मीडिया पर खूब छाए हुए हैं। कोरोना संकट में लगातार लोगों की मदद कर रहे सोनू ने कई लोगो का जीत लिया है। आम जनता ही नहीं बल्कि कई बड़ी जानी-मानी हस्तियां उनके काम से काफी इम्प्रेस हैं। सभी उन्हें उनके काम के लिए अलग-अलग अंदाज में शाबाशी दे रहे हैं। इस बीच मशूहर शेफ विकास खन्ना ( Chef Vikas Khanna ) ने भी सोनू को अपने अंदाज में उनकी तारीफ की।

Dear @SonuSood everyday you are inspiring us.

Can’t cook for you right now in appreciation of your work.

So sending you a dish Im going to name “MOGA” after your birthplace. ❤️#Respect #RealHero pic.twitter.com/F7D61AfrgN