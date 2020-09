फेमस फैशन डिजाइनर Sharbari Datta का शव बाथरूम में पाए जाने से मची सनसनी, डेथ मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी पुलिस

नई दिल्ली | कोलकाता की फेमस फैशन डिजाइनर शरबारी दत्ता (Sharbari Datta) का रहस्यमई तरीके से निधन हो गया। उनका शव बाथरूम में पाया गया। कोलकाता स्थित अपने आवास में शरबारी अकेले रहती थीं और निधन (Sharbari Datta Death) की जानकारी उनके परिवार ने दी। शरबारी की उम्र 63 वर्ष थी। इस मिस्ट्री डेथ के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साल 2020 में ऐसे कई सेलेब्स की मिस्टीरियस डेथ हुई हैं जिसकी गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल रहा है। इसमें 2020 का सबसे बड़ा केस सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) का सामने आया। पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, शरबारी के निधन की जानकारी उनके बेटे द्वारा दी गई।

शरबारी दत्ता के बेटे अमालीन दत्ता ने बताया कि उसकी आखिरी बार अपनी मां से बुधवार को बात हुई थी। उसने कहा कि हम दोनों ही अपने काम में बिजी रहते थे तो अक्सर हर रोज नहीं मिल पाते थे। मैंने उन्हें फोन किया था लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया तो मुझे लगा कि वो बिजी होंगी। जिसके बाद देर रात 11.30 के आसपास उनका शव घर के बाथरूम में मिला। परिवार के लोग उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए जिन्होंने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने पुलिस को सूचना देने की सलाह दी। बहराल शुरुआती जांच में डॉक्टर के मुताबिक, शरबारी का निधन स्ट्रोक (Stroke) के कारण हुआ है। शरबारी के यूं अचानक निधन की खबर सामने आते ही उनके फैंस सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त कर रहे हैं।

https://t.co/dNNrPZbEaf Arguably Pioneer in Men's fashion,in India ,the super stylist #SharbariDatta passed away today at her residence in the most unfortunate circumstances. She fell inside her toilet in the morning and lied unconscious for more than 12 hours.