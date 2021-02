मशहूर राइटर Chetan Bhagat ने बजट 2021 की जमकर की तारीफ, भारतीय अर्थव्यवस्था में उछाल आने की कही बात

नई दिल्ली। आज सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) ने देश का केंद्रीय बजट 2021-22 ( Budget 2021 ) संसद में पेश किया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि कोरोनावायरस के बाद से देश की अर्थव्यस्था उबर रही है। वहीं इस साल का बजट आपदा में अवसर ढूंढने वाला है। बजट की खास बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा ध्यान महामारी की कोरोना वैक्सीन और स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। वहीं सुबह से देश की जनता की नज़रें भी बजट पर टिकीं हुई हैं। इस बीच मशहूर राइटर चेतन भगत का एक ट्वीट सामने आया है। जिसमें उन्होंने बजट 2021 को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।

A budget that moves towards more reform, a budget that increases spending in productive areas, a budget that attempts to ease filing taxes - overall very good in the middle of a pandemic. With Covid receding and this budget, Indian economy will boom in 2021. Very good budget.