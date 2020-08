Chetan Bhagat बोलें 'Chichore' की सफलता का क्रेडिट ना मिलने से परेशान थे Sushant, फिल्ममेकर Vidhu Vinod Chopra ने उकसाया सुसाइड के लिए

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपतू ( Sushant Singh Rajput Death ) की मौत के बाद कई बड़े खुलासे हुए। बॉलीवुड में से नेपोटिज्म ( Nepotism in bollywood ) और मूवी माफिया ( Movie Mafia ) जैसे शब्द सुनने को मिले। इंडस्ट्री पूरी तरह से दो भागों में बंट चुकी है। जहां एक तरफ आउटसाइडर्स का स्ट्रगल ( Outsiders struggle in bollywood ) है तो वहीं दूसरी ओर स्टारकिड्स ( starkids ) हैं। सुशांत मामले में एक के बाद एक कई सेलेब्स सामने आकर बड़े खुलासे कर रहे हैं। वहीं इस बीच अब मशहूर लेखक चेतन भगत ( Chetan Bhagat ) ने सुशांत मामले में एक बड़ा बयान दिया है। जिसमें उन्होंने सुशांत की परेशानी की असली वजह के बारें में बताया है।

सुशांत केस के बारें में चेतन भगत ने बात करते हुए उनकी फिल्म 'छिछोरे' ( Sushant film Chichore ) के बारें में बात की। जिसमें उन्होंने बताया कि अभिनेता की यह फिल्म सुपरहिट ( Chichore was supehit ) थी, लेकिन इस फिल्म की सफलता का क्रेडिट उन्हें नहीं ( Sushant Singh Rajput not given success credit ) दिया गया। वहीं रोज़ाना सुशांत की छवि को खराब करने के लिए नकारात्म आर्टिकल ( Publish negative article for Sushant ) छपने लगे। जिन्हें पढ़कर वह काफी निराश हो जाया करते थे। इस बीच चेतन भगत ने फिल्ममेकर विधु विनोद चोपड़ा ( FilmMaker vidhu vinod chopra ) पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने भी सुशांत को सुसाइड करने पर मजबूर किया। चेतन के इस बयान की अब हर जगह चर्चा हो रही है। साथ ही सीबीआई भी केस में सबूत जुटाने में लग गई है।

आपको बता दें पहले सीबीआई सुशांत केस ( CBI Investigate Sushant Singh Rajput case ) को सुसाइड के नजरिए से जांच रही थी,लेकिन बयानों में फर्क और सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट ( Sushant Medical report ) में गड़बड़ी पाए जाने के बाद अब सीबीआई की टीम मर्डर ( CBI Inestigate Sushant Murder angel ) के एंगल से सबूतों को खोज रही है। अब सीबीआई ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) को समन भेज कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। फिलहाल, सीबीआई की टीम अभिनेता के कुक नीरज सिंह ( Cook Neeraj Singh ), उनके रूममेट सिद्धार्थ पिठानी ( Siddharth Pithani ) और संदीप सिंह ( Sandip Ssingh) से पूछताछ कर रही है। साथ ही चाबी वाले का भी बयान दर्ज करेगी।