Salman, Arbaaz और Sohail में से किसी एक को चुनने पर दिया lulia Vantur ने जवाब, सबकी बोलती हुई बंद

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ( Salman Khan ) कथित गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस-मॉडल-सिंगर यूलिया वंतूर ( Lulia Vantur ) संग अपने रिलेशन को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। काफी समय से दोनों के रिलेशन ( Salman Lulia Releastionship Rumours ) को लेकर काफी खबरें सामने आ रही है। अक्सर दोनों को एक साथ स्पॉट ( Both Spot Together ) किया जाता है। लॉकडाउन ( Lockdown ) के बीच अपने फार्म हाउस ( Panvel farmhouse ) पर फंसे सलमान संग यूलिया ( Salman lulia stay together ) भी मौजूद थी। इस कपल ने वैसे तो अभी तक अपने रिलेशन के बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन अक्सर मीडिया ( Media ) और सोशल मीडिया ( Socail Media ) पर उनके प्रशंसक दोनों की शादी और रिश्ते को लेकर सवाल ( Salman Lulia Marriage ) पूछते ही रहते हैं। लेकिन इस बार एक यूजर के सवाल से यूलिया का सिर ही चकरा गया। जिसका जवाब देते हुए यूलिया ने सबको हैरान कर दिया।

दरअसल, एक सवाल-जवाब सेशन ( Question and Anser session ) में फैन्स ने यूलिया से बड़ा ही अजीबो-गरीब सवाल पूछ डाला। यूजर ने यूलिया ( Usedr Asked to lulia ) से पूछते हुए कहा क‍ि वे सलमान ( Salman Khan ), सोहेल ( Sohail )और अरबाज ( Arbaaz ) के बीच किसे चुनेंगी? यह सवाल सुन यूलिया कुछ देर के लिए थोड़ी परेशान हो गई लेकिन फैन के इस सवाल पर यूलिया ने बिना किसी का नाम लिए मजेदार ( lulia Funny answer) जवाब दिया। अपने जवाब में यूलिया ने फैन को जवाब देते हुए किसी का नाम नहीं लिया और लिखा 'खान' ( Lulia wrote Khan )। यह देख उनका फैन काफी खुश हो गया। इसके अलावा यूलिया से जब पूछा गया क‍ि क्या वह एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ( Sonakshi Sinha ) उन्हें लिफ्ट कर सकती हैं? इस पर यूलिया ने जवाब दिया- 'बिल्कुल हां, वो सबसे मजबूत लड़की है। वो किसी का भी मूड लिफ्ट अप कर सकती हैं।' यूलिया के जवाबों ने सबकी बोलती बंद कर दी। फैंस भी यूलिया के मजेदार अंदाज के दीवाने हो गए।

आपको बता दें सलमान खान ने अपनी शादी को लेकर हमेशा सस्पेंस (suspense remains on Salman Khan's wedding ) बनाकर रखा हुआ है। जिसका जवाब सुनने के लिए उनके घर वाले और फैंस दोनों ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अक्सर इवेंट या किसी समारोह में कोई उनसे शादी को लेकर ( Questions are asked about Salman Khan's marriage ) प्रश्न करता है तो वह बड़ी सफाई से गोलमाल कर सवाल के जवाब को देने से मुकर जाते हैं। आए दिन उनके फैंस भी उनसे यह पूछ रहे हैं कि आखिर वो कब शादी करेंगे ( When will Salman Khan get married ), लेकिन सलमान हमेशा ये सवाल टालते रहे हैं। अब लंबे समय से फिर सलमान की शादी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। उनकी कथित गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर ( Salman rumoured girlfriend lulia vantur ) संग उनके रिलेशन को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।