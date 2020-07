सौरमंडल में चमक रहा Sushant Singh Rajput के नाम का तारा, फैन ने दिया बड़ा ट्रिब्यूट

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन (Sushant Singh Rajput death) से उनके परिवार समेत फैंस को भी बड़ा झटका लगा है। वो अभी भी इस सदमे में बाहर नहीं आ पाए हैं। एक तरफ जहां सुशांत के फैंस लगातार सीबीआई जांच की मांग (Sushant Singh fans CBI appeal) कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ वो उनकी यादों को भी सोशल मीडिया के जरिए शेयर कर रहे हैं। उन्हें अलग-अलग तरह से ट्रिब्यूट (Fans tribute to Sushant Singh Rajput) दे रहे हैं। कोई उनकी पेंटिंग बना रहा है तो कोई उनके लिए वीडियो। अब सुशांत के एक फैन ने अपने फेवरेट स्टार को बड़ा ट्रिब्यूट दिया है। उन्होंने दिवंगत एक्टर को हमेशा के लिए सौरमंडल के लिए चमका दिया है। फैन ने सुशांत के नाम का एक तारा खरीद (Fan registered star on Sushant name) लिया है।

sushant had always been so fond of the stars & thus i found it quite fitting to name one after him. 💫 i shall forever be blessed to have witnessed such a beautiful & profound soul. may you continue to shine brightest! 💛@itsSSR#sushantsinghrajput #sushantinourheartsforever pic.twitter.com/c92u9yz1Sg — raksha ♡ (@xAngelWingz) June 29, 2020

ये तो सभी जानते हैं कि सुशांत को अंतरिक्ष और साइंस (Sushant love galaxy science stars) से कितना लगाव था। उनके पास 55 लाख का टेलिस्कोप (Sushant Singh Rajput telescope) भी था जिससे वो हमेशा आकाश को निहारते थे। यहां तक कि अपने दोस्तों को भी गैलेक्सी का नजारा भी दिखाया करते थे। अब उनके एक फैन ने भावुक मैसेज लिखकर ये बताया है कि उसने सुशांत के नाम का एक तारा रजिस्टर करवाया (Fan registered star on Sushant Singh Rajput name)है। जिसकी पूरी डिटेल भी उसने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। जिसमें फैन ने सर्टिफिकेट शेयर किया है उसके अनुसार RA.22.121 पोजिशन के स्टार को सुशांत सिंह राजपूत नाम (Sushant Singh Rajput star) दिया गया है। ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अभी इसकी सत्यता पर कुछ कहा नहीं जा सकता। ट्विटर (Sushant star news viral from Twitter)के जरिए ये खबर सामने आई है।

despite being so late in appreciating his value, sushant has positively impacted my life in innumberable ways. he was an absolute gem; far too pure & precious for this dark world. i definitely would have loved to see you excitedly locate your star through that telescope of yours! pic.twitter.com/YL5he7OnIE — raksha ♡ (@xAngelWingz) June 29, 2020

सुशांत की बड़ी फैन रक्षा (Sushant Singh fan Raksha) ने उनके लिए अपना प्यार इस तरह से जाहिर किया है। वो यूनाइटेड स्टेट की रहने वाली हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक सर्टिफिकेट के साथ सुशांत के नाम से रजिस्टर तारे को भी दिखाया है। उन्होंने लिखा- सुशांत हमेशा तारों के शौकीन रहे हैं और इसलिए मुझे उनके नाम पर एक तारा करना सही लगा। आप हमेशा ऐसे ही चमकते रहो।

सुशांत की वेल्यू करने में हमारे बहुत लेट होने के बावजूद, उन्होंने मेरी जिंदगी में सकारात्मक तौर पर बहुत तरह से बदलाव लाया है। वो हीरा थे, बहुत शुद्ध और इस अंधेरी दुनिया में रहने के लिए बहुत अनमोल थे। मैं आपको अब तारे के रूप में देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं।