लंबे वक़्त से फिल्मों से दूर हैं किंग खान, शाहरुख को मिली धमकी-''फिल्म के बारे में बताओं नहीं तो कर लूंगा सुसाइड

नई दिल्ली। फिल्मों से इतने लंबे ब्रेक की वजह से शाहरुख खान ( Shahrukh Khan ) के फैन्स के बैचेनी अब बढ़ती जा रही है। दरअसल शाहरुख ( Shahrukh ) के फैंस काफी वक़्त से उनकी अगली फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उनकी अपकमिंग फिल्म के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी।

ऐसे में फैंस ( Fans ) के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। शाहरुख के फैंस उन्हें जल्द से जल्द बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। शाहरुख ने इस साल कई बार किसी न किसी प्रोजेक्ट को साइन करने के संकेत दिए लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ऐसे में फैन्स ने ट्विटर ( Twitter ) पर एक हैशटैग वायरल कर दिया है।

इस हैशटैग का नाम #WeWantAnnouncementSRK है। इसके जरिए फैंस शाहरुख को जल्द फिल्म साइन करने की सलाह दे रहे हैं। इस बीच कई फैंस ने शाहरुख से वापस फिल्म करने की गुजारिश की है तो वहीं उनके चाहने वाले एक शख्स ने उन्हें धमकी तक दे दी है।

we want announcement @iamsrk sir fans waiting for your announcement#WeWantAnnouncementSRK pic.twitter.com/gRQbD0QKy1