फैन ने अभिषेक को बताया अमिताभ बच्चन से बेहतर एक्टर

नई दिल्ली। हमेशा से अपनी एक्टिंग को लेकर ट्रोल होने वाले एक्टर अभिषेक बच्चन अपने जबरदस्त जवाबों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। जितने मजे से लोग उन्हें ट्रोल करते हैं। उतनी ही समझदारी के साथ वह ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हैं। हाल ही में एक बार फिर से यह देखने को मिला। दरअसल, हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अभिषेक की फिल्म 'द बिग बुल' रिलीज़ हुई थी। फिल्म में उनकी एक्टिंग को देख अधिकतर लोगों ने उनकी तारीफ की। द बिग बुल में उनकी एक्टिंग को देख एक यूजर ने ऐसा कमेंट कर दिया कि फिर अभिषेक को जवाब देना पड़ा।

Thank you very much for your compliment sir. But nobody, NOBODY can be better than him. 🙏🏽