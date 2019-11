'तान्हाजी' के ट्रेलर लॉंच पर सैफ अली खान के बेटे तैमूर ने इस तरह फिर बटोर ली लाइमलाइट

नई दिल्ली | सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और अजय देवगन (Ajay Devgn) की फिल्म 'तान्‍हाजी-द अनसंग वॉरियर' (Tanhaji: The Unsung Warrior) जी का हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ है। वहीं करीना कपूर खान (Kareena Kapoor) और अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज का ट्रेलर भी हाल ही में रिलीज हुआ है। दोनों ही ट्रेलर को दर्शकों का बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है। लेकिन फिर भी मीडिया की नजर सैफ और करीना से हटकर उनके क्यूट बेटे तैमूर अली खान पर ही जाती है। रिसेन्टली कुछ ऐसा नजारा दिखाई दिया जिससे ये साफ पता चल रहा था कि पापा सैफ पर तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) का स्टारडम भारी पड़ गया।

4th Feb 1670: The surgical strike that shook the Mughal Empire!

Witness history like never before. Presenting the official #TanhajiTrailer: https://t.co/NOykEyWrUh@itsKajolD #SaifAliKhan @omraut @itsBhushanKumar @SharadK @ADFFilms @TSeries @TanhajiFilm