अभिनेता Asif Basra के निधन की खबर से दुखी हुए फैंस, ट्वीट कर कहा- 'हे भगवान ये क्या हो रहा है'

नई दिल्ली। साल 2020 जाते-जाते भी बुरी खबर देता हुआ जा रहा है। एक बार बॉलीवुड से दुखद खबर सामने आई है। बीती शाम 53 साल के आसिफ बसरा ( Asif Basra ) हिमाचल के धर्मशाला में स्थित घर में मृत पाए गए थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। खबरों की मानें तो वह वहां करीबन 5 साल से वहां रह रहे थे। वह वहां किराए के मकान में रहते थे। अभिनेता के निधन की खबर से एक बार से पूरा देश सदमे में आ गया है। सभी का एक प्रश्न है कि आखिर साल 2020 और कितने गम देकर जाएगा।

2020 getting shocking & worse every passing day💔

Saddened to hear about the tragic suicide of the very talented actor Asif Basra Sir😑

RIP Legend❤#RIPAsifBasra#asifbasra — The Orange Vines (@VinesOrange) November 12, 2020

What a Brilliant Actor he was #asifbasra. Natural and talented.

Life is such Uncertain, death is not. May his soul rest in peace.

You will be missed. #RIPAsifBasra — Rishu Jain (@rj_optimist) November 12, 2020

आसिफ बसरा के जाने के बाद उनके फैंस काफी दुखी है। वह सोशल मीडिया पर ट्वीट कर अभिनेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि "2020 हर दिन चौंकाने वाला और बुरा होता जा रहा है बहुत प्रतिभाशाली अभिनेता की दुखद आत्महत्या के बारे में सुनकर दुख हुआ।" वहीं दूसरे यूजर ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक और बुरी खबर बॉलीवुड की ओर से आई है कि आसिफ बसरा नहीं रहे। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए दुख प्रकट करते हुए कहा कि क्या एक ब्रिलियंट एक्टर थे आसि फबसरा। नेचुरल एक्टिंग और प्रतिभाशाली। जीवन ऐसा अनिश्चित है, मृत्यु नहीं है। उनकी आत्मा को शांति मिले। तुम्हे याद करेंगे।

What? This is too shocking!! Shot with him just before Lockdown!!! Oh My God!!! https://t.co/alfYTGxChH — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) November 12, 2020

फैंस ही नहीं बल्कि अभिनेता के जाने पर कई सेलेब्स ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक्टर मनोज बाजपेयी ने ट्वीट करते हुए दुख जाहिर किया और कहा कि निर्देशक और अभिनेता आसिफ की खुदखुशी की खबर से वह काफी हैरान हैं। वहीं आसिफ को श्रद्धांजलि देते हुए हंसल मेहता ने भी ट्वीट किया। जिसमें उन्होंने हैरानी से भरा रिएक्शन देते हुए कहा कि आसिफ बसरा! ये सच नहीं हो सकता....ये बेहद ही ज्यादा दुख की बात है। इस ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए मनोज वाजपेयी ने कहा कि क्या! यह बहुत हैरानी की बात है कि लॉकडाउन से पहले की उनके साथ शूट किया था। हे भगवान!'

आसिफ बसरा बॉलीवुड के सबसे सीनियर और दिग्गज एक्टर थे। उनका इस तरह से जाना इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। बताया जा रहा है कि वह काफी समय से एक महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। गुरुवार दोपहर वह अपने कुत्ते को घुमाने के लिए घर से बाहर निकले थे। जिसके बाद उनके सुसाइड की खबर सामने आई। खबरों की मानें तो कहा जा रहा है कि अभिनेता काफी लंबे से डिप्रेशन में थे। वहीं पुलिस मामले में जांच में जुट चुकी है।