दीपिका पादुकोण संग रिश्ते में आई दरार की खबरों पर फराह खान ने तोड़ी चुप्पी

फराह ने कहा ऐसी फेक कंट्रोवर्सी से ना सिर्फ उनके बल्कि दूसरों के भी रिश्तो को नुकसान पहुंचता है। इससे बेहतर है कि हम सही बातें करें और दूसरों से सीधे बात करें ताकि किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। अफवाहे बनाने से रिश्ते खराब होते है। बता दें कि 'ओम शांति ओम' और 'हैप्पी न्यू ईयर' जैसी फिल्मों में दीपिका के साथ काम कर चुकी फराह खान और दीपिका की दोस्ती आज भी मजबूत है। सोशल मीडिया की इस नई बहस में उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके और दीपिका के बीच कोई भी खटास नहीं है, बल्कि ये सब एक गलतफहमी है।