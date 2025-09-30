दीपिका पादुकोण संग रिश्ते में आई दरार की खबरों पर फराह खान ने तोड़ी चुप्पी

फराह खान और दीपिका पादुकोण (सोर्स: X)
Farah Khan And Deepika Padukone: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चर्चा तेज हो गई है कि फिल्म निर्माता फराह खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। इस खबर को लेकर फैंस कई तरह की बातें कर रहे थे। दरअसल, फराह ने हाल में अपने एक वीडियो ब्लॉग में दीपिका की 8 घंटे की वर्क शिफ्ट का जिक्र कर मजाक किया था, तो बहुत से यूजर्स इसे दोनों के बीच खटपट का संकेत मान बैठे थे।
लेकिन अब इस मीम्स और अफवाहों पर फराह खान ने सफाई दी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि उनका और दीपिका का इंस्टाग्राम पर UnFollow का कोई मामला नहीं है। साथ ही, फराह ने बताया कि हम दोनों ने 'हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग के दौरान एक प्रॉमिस किया था कि वे सोशल मीडिया पर कभी कोई बात नहीं करेंगे।
वो आम तौर पर बातें मेसेंजर या फोन के जरिए ही करती हैं, न कि सोशल मीडिया पर। फराह का ये भी कहना है कि उनकी और दीपिका की ये दोस्ती बहुत पुरानी और गहरी है और मैंने दीपिका की बेटी Dua के जन्म के बाद तुरंत उनसे मुलाकात की थी। सोशल मीडिया पर हर पल को साझा करना जरूरी नहीं है। असली जिंदगी में रिश्तों की अहमियत सोशल मीडिया से कहीं ज्यादा है।'
दरअसल, अफवाहें फैलाने वालों को कड़ा संदेश देते हुए फराह ने बताया कि उन्होंने पहले भी सोशल मीडिया ट्रोलिंग का सामना किया, और बात ये थी कि करण जौहर ने अभिनेता आयुष शर्मा को रेड कार्पेट पर नजरअंदाज कर दिया। इस झूठी खबर का भी उन्होंने खंडन किया और कहा कि वो और करण पहले भी उनसे मिल चुके हैं और वो फोन से संपर्क कर सही जानकारी ले लेती हैं ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग न हो।
फराह ने कहा ऐसी फेक कंट्रोवर्सी से ना सिर्फ उनके बल्कि दूसरों के भी रिश्तो को नुकसान पहुंचता है। इससे बेहतर है कि हम सही बातें करें और दूसरों से सीधे बात करें ताकि किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। अफवाहे बनाने से रिश्ते खराब होते है। बता दें कि 'ओम शांति ओम' और 'हैप्पी न्यू ईयर' जैसी फिल्मों में दीपिका के साथ काम कर चुकी फराह खान और दीपिका की दोस्ती आज भी मजबूत है। सोशल मीडिया की इस नई बहस में उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके और दीपिका के बीच कोई भी खटास नहीं है, बल्कि ये सब एक गलतफहमी है।
