कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी फराह खान हुईं कोविड पॉजिटिव, सोशल मीडिया पर दी जानकारी

नई दिल्ली। बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्म डायरेक्टर फराह खान कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। जिसकी खबर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के द्वारा दी हैं। फराह खान ने बताया कि वो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी हैं। इसके बावजूद भी वो पॉजिटव हो गईं। फराह खान की इस खबर को सुनकर लोग परेशान है और उन्हें एहतियात बरतने की सलाह दे रहे है।

फराह ने अपने इंस्टाग्राम पर दी जानकारी

फराह खान ने अपने इंस्टा स्टोरी पर खुद के कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी देते हुए लिखा है कि "मुझे इस बात से बहुत हैरानी हो रही है कि ये कैसे हुआ.. शायद मैंने अपना काला टीका नहीं लगाया था। कोरोना की दोनो डोज लेने और जिन्होंने दोनों डोज ले ली हैं ऐसे लोगो के साथ काम करने के बावजूद मैं कोविड पॉजिटिव पाई गई हूं। मैंने उन लोगों को पहले ही इस बारे में सूचित कर दिया कि वो अपना टेस्ट करवा ले, इसके बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा कि, लेकिन फिर भी अगर मैं किसी को भूल गईं हूं ( मेरी बढ़ती उम्र और कम होती मेमोरी की वजह से) तो प्लीज अपना टेस्ट करवा लें। उम्मीद करती हूं जल्दी रिकवर करूंगी।"

