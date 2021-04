फरहान अख्तर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत के बारे में सवाल करने पर ट्रोल हुए

नई दिल्ली। देशभर में एक बार फिर से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना अब विकराल रूप ले चुका है। स्थिति ऐसी हो चली है कि महज 24 घंटे में देश में 3 लाख कोरोना के नए मामले आए है। अस्पतालों में बेड खत्म हो चुके हैं और ऑक्सीजन की पूर्ति करना भी सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है। हालतों को देखते हुए 1 मई से वैक्सीनेशन का दायर बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को वैक्सीन कितने रुपए में मिलेगी, इसका ऐलान कर दिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्यों और प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन के एक डोज की कीमत तय कर दी है, एक खुराक की कितनी कीमत प्राइवेट सरकारी अस्पताल में होगी इसके बारें में बताया गया है। साथ ही सरकारी अस्पताल में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग 400 रुपए देकर तो प्राइवेट अस्पताल में 600 रुपए देकर वैक्सीन लगवा सकते हैं।

क्या कहा सीरम इंस्टीयूट ऑफ इंडिया ने

कंपनी वैक्सीन की कुल उत्पादन का 50% भारत सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम को देगी और शेष 50 फीसदी वैक्सीन राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए होगी। बता दें कि अब तक सिर्फ भारत सरकार ही टीका खरीद रही थी, मगर अब राज्य सरकार भी टीके को खरीद सकेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा के ऐलान मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन की एक खुराक का दाम सरकारी अस्पतालों में 400 रुपये होगा, जबकि प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए में एक खुराक मिलेगी।

Can a spokesperson for the @SerumInstIndia please help us understand why states should not get Covishield at the same price as the centre?? And if they have issued a statement citing reasons, could someone please share a link re the same. Thank you. pic.twitter.com/J4jnuwBPBy — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) April 21, 2021

फरहान अख्तर का ट्वीट

अब जब सीरम इंस्टीयूट ने अपने टीकाकरण की कीमतों की घोषणा की। इस बीच बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर ने एक ट्वीट किया। जिसके बाद से वह सुर्खियों में बने हुए हैं। एक्टर फरहान अख्तर ने ट्वीट करते हुए सवाल उठाया कि SII कोविशिल्ड को केंद्र के समान मूल्य पर क्यों नहीं दे रहा है? फरहान ने ट्वीट में लिखा कि"@SerumInstIndia के प्रवक्ता क्या हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि राज्यों को केंद्र के समान मूल्य पर कोविशल्ड क्यों नहीं मिलना चाहिए? और अगर उन्होंने कारणों का हवाला देते हुए कोई बयान जारी किया है, तो क्या कोई कृपया एक लिंक साझा कर सकता है।" धन्यवाद।"

He is always Dumb & Dumber. @FarOutAkhtar has not heard of bulk discounting. Kya @Javedakhtarjadu, school nahin bheja isko? Madarasa bheja? https://t.co/7THXyc45mi — Jiten Gajaria (@jitengajaria) April 21, 2021

Don't show your ignorance by your tweet. Central govt has provided vaccine free for States in govt hospital and gave mass order. That's why price is less. But as per new announcement of central govt vaccination for 18yrs+ and state has to buy from manufacturer directly — Nishant🇮🇳 (@iNishant4) April 21, 2021

ट्रोल हो रहे हैं फरहान अख्तर

इस सवाल को पूछने के बाद से एक्टर फरहान अख्तर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। कुछ लोग उन्हें पागल कह रहे है तो वहीं कुछ लोग एक्टर को टैक्स की किताबें बढ़ने की सलाह दे रही हैं। लोग फरहान पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि क्या बॉलीवुड में घूसने के लिए प्रवेश परीक्षा देनी चाहिए।

एक्टर की अपकमिंग फिल्म

फरहान अख्तर के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह एक अच्छे अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। जल्द ही वह फिल्म निर्देशक राकेश ओमप्रकाश मेहरा की फिल्म 'तूफान' में दिखाई देंगे। जिसमें वह बॉक्सर की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। फिल्म का पोस्टर आउट हो चुका है। जिसमें फरहान का लुक काफी जबरदस्त लग रहा है। वहीं आपको बता दें इस से पहले एक्टर भाग मिल्खा भाग जैसी सुपरहिट फिल्म में दिखाई दे चुके हैं।