Farhan Akhtar ने दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर को किया याद, शेयर की खूबसूरत वॉल पेंटिंग

नई दिल्ली: साल 2020 बॉलीवुड के लिए काफी बुरा साल माना जा रहा है। इस साल काफी दिग्गजों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जिनमें ऋषि कपूर, इरफान खान, सरोज खान, वाजिद खान और सुशांत सिंह राजपूत जैसे स्टार्स शामिल हैं। इन स्टार्स के फैंस अभी तक अपने पसंदीदा स्टार को याद कर रहे हैं और अपने-अपने तरीके से ट्रिब्यूट दे रहे हैं। जिसमें आर्ट सबसे प्रमुख है। कुछ वक्त पहले एक्ट्रेस निमरत कौर ने दिवंगत एक्टर इरफान खान की एक स्ट्रीट आर्ट पेंटिंग साझा की थी। इसी तरह अब एक्टर फरहान अख्तर ने ऋषि कपूर की स्ट्रीट आर्ट वॉल पेंटिंग ट्विटर पर शेयर की है।

बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट ने दी थी श्रद्धाजंलि

फरहान अख्तर ने इस पेंटिंग को शेयर करते हुए ट्वीट किया, 'मुझे ये बहुत पसंद आया। ये स्ट्रीट आर्ट बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट ने बनाया है।' इसके साथ ही फरहान ने ब्रांदा हैशटैग दिया। जिससे पता चलता है कि ये आर्ट मुंबई के बांद्रा इलाके में बनाया गया है। इस वॉल पेंटिंग को बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट ने ऋषि कपूर के निधन के चार महीने पूरे होने पर बनाया था। इसकी तस्वीर शेयर करते हुए बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट ने लिखा था, 'बॉलीवुड के ऑरिजिनल चॉकलेट बॉय की पेंटिंग। हिंदी सिनेमा के पहले परिवार में जन्म लेने के बाद उन्होंने हमेशा अपने क्राफ्ट के साथ जस्टिस दिखाया है। BAP (बॉलीवुड आर्ट ग्रुप) एक अभिनेता के रूप में और एक इंसान के रूप में उनकी जीवन भर की प्रतिबद्धता को संजोने के लिए मुंबई की दीवारों पर उनकी वॉल पेंटिंग बनाने के लिए बहुत खुश है। थैंक यू ऋषि कपूर।'

Absolutely love this. Created by the Bollywood Art Project. 🙏🏽❤️ #Bandra #StreetArt #Tribute #RishiKapoor pic.twitter.com/dabWO67UAX