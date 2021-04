ट्रोलिंग से परेशान होकर फरहान अख्तर ने शख्स से मांगा उसका पता

नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेलेब्स अपनी फोटोज़ व विचार शेयर करते हैं। लेकिन कई बार उन्होंने जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है। कई बार तो सेलेब्स अच्छा काम करने पर भी ट्रोल हो जाते हैं। लेकिन अब सेलेब्स भी ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। ऐसा ही कुछ किया बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर ने। कोविड वैक्सीन के एक ट्वीट पर यूजर ने जब उन्हें ट्रोल किया तो उन्होंने भी पलटकर करारा जवाब दिया।

कोविड वैक्सीन की कीमत पर उठाए सवाल

दरअसल, फरहान अख्तर सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहते हैं। वह बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। कुछ दिनों पहले फरहान ने कोविड की कीमत बढ़ाने पर ट्वीट के जरिए सवाल किया था। जिसके बाद लोगों ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर दिया। फिर वैक्सीन की कीमत कम करने पर सरकार का रिएक्शन देखकर एक्टर ने एक और ट्वीट किया। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। उन्होंने लिखा, 'ओह देखो मेरे प्यारे ट्रोल्स। सरकार भी वैक्सीन के दाम घटाने के लिए पूछ रही है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी उनका भी TL अर्थ व्यवस्था पर लेक्चर से भर दोगे, जो आप मुझे दे रहे थे। तब तक मास्क पहने रखिए, घर पर रहिए और अपना मुंह धोइए.. मेरा मतलब है हाथ!!'

Oh look my dear trolls. Govt asking to lower price of vaccine as well. Hope you’ll swamp their TL with the lectures on economics you’ve been giving me. Until then mask up, stay home and wash your mouths.. I mean hands!! https://t.co/k47Kih91UJ