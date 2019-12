CAB मामले में इस यूजर को ट्रोल करने के चक्कर में बुरे फंसे फरहान अख्तर, यूजर्स ने लगा दी क्लास

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर एक यूजर ने ट्वीट कर ट्रोल करने की कोशिश की लेकिन मामला उलट गया और उस यूजर ने फरहान(farhan akhtar) को ही ट्रोल कर दिया। डॉन और दिल चाहता है जैसी हिट फ़िल्मों का निर्देशन कर चुके फरहान अख्तर(farhan akhtar) को ट्विटर यूजर गीतिका ने टैग करते लिखा था कि - आप लोग अपनी कौम तक पहुंचे, और उनसे कहें कि मेरे देश की संपत्ति को बर्बाद ना करें। फिर जब इन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जाएगा और पीटा जाएगा, तब रोना मत। इस ट्वीट में फरहान के साथ-साथ समेत जावेद(javed akhtar) अख्तर और शबानी आजमी को भी टैग किया।

Hi @FarOutAkhtar @Javedakhtarjadu @azmishabana , reach out to your qaum & tell them not to destroy my country's property. Don't cry when these rioters get arrested & beaten black & blue. https://t.co/kAj5wA4lOk — गीतिका (@ggiittiikkaa) December 14, 2019

इस ट्वीट के जवाब में इसके बाद फरहान ने लिखा- "डेविड धवन (David Dhawan) से अनुरोध करूंगा कि आपको 'बिगॉट नंबर' में कास्ट करें, आप इस किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं।" बता दें बिगॉट का मतलब कट्टर होता है।फरहान को ये ट्वीट करना मंहगा पड़ गया। इस ट्वीट के बाद उनको जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- इस लॉजिक के हिसाब से तो तुम्हें ही डेविड धवन से रोल मांगना चाहिए।

Going to request David Dhawan to cast you in ‘Bigot no 1.’ .. you are perfect for the part. https://t.co/mJY06imbA4 — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) December 15, 2019

पर्दे पर मिल्खा सिंह बनने से कोई असल मे मिल्खा नही बनता, जिस देश ने इन जैसे दोगले को स्टार किया उसी देश की राष्ट्रीय सम्पति नष्ट करने पर हर्षित हो रहे है — Anant Kadam (@AnantKadam_IN) December 15, 2019

As per your logic you should approach david dhavan and request him to cast you in movie "hypocrite no.1" pic.twitter.com/5Ue2JInH2y — Bhrustrated (@FunMauji) December 15, 2019

एक अन्य यूजर ने लिखा- अपने भाइयों के खिलाफ कभी नहीं बोलोगे। एक ने लिखा- पर्दे पर मिल्खा सिंह बनने से कोई असल में मिल्खा नहीं बनता, जिस देश ने तुम्हें स्टार बनाया उसी देश की राष्ट्रीय सम्पति नष्ट करने पर हर्षित हो रहे हैं।