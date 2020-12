किसान आंदोलन को लेकर गिप्पी ग्रेवाल ने बॉलीवुड पर साधा निशाना, बोले- जरूरत के वक्त गायब हैं

नई दिल्ली: देश में चल रहे किसान आंदोलन को पंजाबी सेलेब्स जमकर अपना समर्थन दे रहे हैं। हाल ही में सिंगर दिलजीत दोसांझ ने एक करोड़ रुपए इस आंदोलन के लिए दान किए। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन में भी हिस्सा लिया। इस कदम के लिए उनकी काफी तारीफ हो रही है। पंजाब के बाकी सेलेब्स भी किसानों के समर्थन में लगातार ट्वीट कर रहे हैं। अब हाल ही में पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल बॉलीवुड की आलोचना करते हुए कहा कि इस वक्त जब उनकी जरूरत है तो वह गायब हैं।

गिप्पी ग्रेवाल का कहना है कि जब भी बॉलीवुड की फिल्में पंजाब में शूट होती हैं तो पंजाब ने खुली बाहों से उनका स्वागत किया। गिप्पी ने ट्वीट कर लिखा, ''प्रिय बॉलीवुड, आपकी फिल्मों की शूटिंग आए दिन पंजाब में होती ही रहती है और हर बार आपका दिल खोलकर स्वागत किया जाता है। लेकिन आज जब पंजाब को आपकी जरूरत है, आप गायब हैं और एक शब्द भी नहीं बोल रहे। #DISAPPOINTED #TakeBackFarmLaws #FarmersAreLifeline.” उनका यह ट्वीट काफी वायरल हो रहा है।

गिप्पी के इस ट्वीट पर एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड से कोई भी किसान आंदोलन पर बात नहीं कर रहा है। तापसी ने ट्वीट कर लिखा, ''सर जिन लोगों से आप आवाज उठाने की उम्मीद कर रहे थे अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, तो आप दूसरों को भी उन्हीं के साथ शामिल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम कुछ सेलेब्स को खड़े रहने के लिए तारीफ की जरूरत है लेकिन ऐसी बातों से हमारा मनोबल जरूर खराब होता है।''

Sir , just because the ones u expected to speak up did not please don’t put us all under the same umbrella. Not that the handful of us need validation regarding standing up but it really pulls down our efforts when disregarded. 🙏🏼

तापसी के इस ट्वीट के बाद गिप्पी ने अपनी सफाई में लिखा, 'यह ट्वीट तापसी पन्नू और अन्य सेलेब्स जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए नहीं था। मेरा यकीन कीजिये हमारे लिए आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। हम इसके लिए आपके आभारी हैं। मेरा ट्वीट उनके लिए था जो लोग खुद को पंजाब का कहते हैं और अब उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। वो सब गायब हैं।''

उसके बाद तापसी लिखती हैं, ''मैं समझ रही हूं आप क्या कह रहे हैं सर लेकिन पूरे 'बॉलीवुड' का नाम लेना गलत है। क्योंकि उनमें हम भी कुछ लोग हैं जो सही के लिए अपनी आवाज बुलंद करते हैं। हममें से कुछ तो पंजाब के भी नहीं है फिर भी आपके साथ खड़े हैं क्योंकि हम किसानों की इज्जत करते हैं।''

I understand what u r saying sir but calling the entire “bollywood” out is unfair to a few like us who do stick the neck out every time for what we believe is right.Few out of the ones who spoke r not even from Punjab but their respect for farmers is what is making them stand up