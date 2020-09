अनुराग कश्यप पर अभिनेत्री ने लगाया यौन शोषण का आरोप, प्रधानमंत्री से लगाई मदद की गुहार

नई दिल्ली। बॉलीवुड में इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स मामले को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। जिसमें बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में इस मामले को उछाला गया है। और इसी के बीच Anurag Kashyap के साथ कंगना की जंग रूकने का नाम ही नही ले रही है। इनके ट्वीटवार चर्चा का विषय बने हुए है। लेकिन अभी हाल ही में Anurag Kashyap पर लगा एक आरोप एक खास खबर बनकर सामने आया है।

#WATCH : He made me feel uncomfortable. I felt bad about it, whatever happened shouldn't have happened. If someone approaches you for work,it doesn't mean the person is prepared for anything: Actor Payal Ghosh on her allegation of sexual harassment against Filmmaker Anurag Kashyap pic.twitter.com/rL0C1AHZNe

फिल्म एक्ट्रेस पायल घोष ने हाल ही में Anurag Kashyap पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। और ट्वीट करते हुए लिखा है कि अनुराग कश्यप ने मेरे साथ जबरदस्ती की है और मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है।

What #PayalGhosh says many big heroes have done this to me also, suddenly flash their genitals after locking van or room door or in a party during a friendly dance on the dance floor stick his tongue in your mouth, take appointment for work and come home but force himslef on you.