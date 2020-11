Anubhav Sinha और Hansal Mehta ने शेयर की पहली सैलरी का किस्सा, कहा- 'सिगरेट पीने के लिए कमाता था पैसे'

नई दिल्ली। सोशल मीडिया ( Social Media ) पर कब क्या वायरल और ट्रेंड हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब इन दिनों ट्विटर पर फर्स्ट सैलरी के नाम से ट्रेंड कर रहे टॉपिक को ही देख लीजिए ना। ट्विटर पर इन दिनों #FirstSalary काफी ट्रेंड कर रहा है। जिसमें लोग खुलकर बता रहे हैं कि कैसे उन्हें पहली सैलरी मिली थी और उन्होंने उससे क्या किया था। इस बीच कुछ नेता अभिनेता और निर्माता भी इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। जिनमें से एक हैं निर्देशक अभिनव सिन्हा ( Abhinav Sinha ) और हंसल मेहता ( Hansal Mehta )। जिनके ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं।

First Salary- Rs 80

Age-18

Arithmetic tuition to a class 7 student to earn for my smoking in the Engg college. https://t.co/SmxrV3E2Xf