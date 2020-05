निर्भया और मुंबई फोटोग्राफर गैंगरेप पर निर्देशक Vivek Agnihotri ने बनाया था फनी मीम, फिर जमकर हुए ट्रोल

नई दिल्ली। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ( Director Vivek Agnihotri ) हमेशा अपने विवादित ट्विट्स के लिए ही जाने जाते हैं। अब इन दिनों फिर से एक ट्वीट की वजह से वह सुर्खियों में बने हुए हैं। महिलाओं के विरोध बातें और बलात्कार पर चुटकी लेते हुए दिखाई दिए। हालांकि वह खुद इस ट्वीट को डिलीट कर चुके हैं। लेकिन इंटरनेट है कि उनकी इस गलती को उन्हें भूलने ही नहीं दे रहा है। चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या है।

This is RW #DharmicTwitter and @vivekagnihotri is Dharma Guru of RW.



Shame.. pic.twitter.com/Va83dcG2hS