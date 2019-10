जॉन अब्राहम की फिल्म पागलपंती का ट्रेलर हुआ रिलीज, हंस-हंस के हो जाएंगे लोटपोट

नई दिल्ली | कॉमेडी फिल्मों का दौर लगातार जारी है। हाउसफुल 4 के बाद अब जॉन अब्राहम की फिल्म पागलपंती का ट्रेलर रिलीज हो गया है। डायरेक्‍टर अनीस बज्‍मी की मल्टीस्टारर फिल्म पागलपंती का ट्रेलर काफी मजेदार है। ट्रेलर में कॉमेडी का तड़का भरपूर भरा गया है। जॉन अब्राहम से लेकर असशद वारसी तक सब पागलपंती करते नजर आ रहे हैं। इसीलिए फिल्म का टाइटल भी यही रखा गया है। फैंस को ट्रेलर काफी पसंद आ रहा है।

Inki daal mein hamesha kuch kaala hota hai 😜 Their #PagalpantiMoments are crazy, what’s yours? pic.twitter.com/11FAcN6QUG

फिल्म पागलपंती के ट्रेलर ने फिल्म वेलकम की याद दिला दी है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि डायरेक्टर अनीज बज्मी ने ही फिल्म नो एंट्री, वेलकम, सिंह इज किंग, रेडी जैसी मूूवीज़ बनाई हैं। पागलपंती के ट्रेलर में दमदार डायलॉग के साथ-साथ काफी कंफ्यूजन नजर आ रहा है। ट्रेलर देखने के बाद ये तो समझना मुश्किल है कि क्या हो रहा है, क्यो हो रहा है लेकिन सबकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की दिखाई दे रही है।

Sab pagal hone wale hain! 🤪Coming to add more madness to your day, #Pagalpanti trailer out on 22nd October! pic.twitter.com/1U5rUji7Wn