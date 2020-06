बॉलीवुड को एक और बड़ा झटका, दिग्गज फिल्ममेकर बासु चटर्जी का निधन, शोक में डूबी इंडस्ट्री

बॉलीवुड को एक के बाद बड़े झटके लग रहे हैं। पहले इरफान खान, ऋषि कपूर का निधन हुआ। इंडस्ट्री इन दो बड़े झटकों से उबरी भी नहीं थी कि हाल ही म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान का इंतकाल हो गया। इसके बसद बुधवार को वरिष्ठ गीतकार अनवर सागर के निधन की खबर और गुरुवार सुबह दिग्गज फिल्ममेकर बासु चटर्जी के निधन की खबर से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई।

90 वर्षीय बासु चटर्जी के निधन की खबर IFTDA के प्रमुख अशोक पंडित ने ट्विटर पर शेयर की। इसके बाद यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। बॉलीवुड सितारे उन्हें सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

T 3552 - Prayers and Condolences on the passing of Basu Chatterjee .. a quiet, soft spoken, gentle human .. his films reflected the lives of middle India .. did 'MANZIL' with him .. a sad loss .. 🙏

.. in these climes often remembered for 'rim jhim gire saawan'