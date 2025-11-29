Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

फिल्ममेकर के खिलाफ FIR दर्ज, एक्ट्रेस ने लगाया गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला?

Kiran Ahuja: निर्देशक कवल शर्मा के खिलाफ एक्ट्रेस किरण आहूजा ने शिकायत दर्ज कराई है, उन्होंने पुलिस को बताया कि फिल्मों और वेब सीरीज में काम देने के बहाने…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 29, 2025

Kawal Sharma

फिल्ममेकर कवल शर्मा। एक्ट्रेस किरण आहूजा की प्रतीकात्मक फोटो। (सोर्स: फ्रिपिक और एक्स)

Actress Kiran Ahuja Was Cheated:मनोरंजन जगत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अभिनेत्री किरण आहूजा ने फिल्म निर्देशक कवल शर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। एक्ट्रेस का आरोप है कि कवल शर्मा ने फिल्मों और वेब सीरीज में काम दिलाने का झांसा देकर उनसे 71.50 लाख रुपए की ठगी की है।

शिकायत के मुताबिक, कवल शर्मा ने खुद को फिल्म और वेब सीरीज बनाने वाला निर्देशक बताते हुए किरन से निवेश कराने के लिए कहा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रोजेक्ट शुरू होते ही पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। इसी भरोसे में किरन ने लाखों रुपए दे दिए, लेकिन न तो प्रोजेक्ट शुरू हुआ और न ही उनके पैसे लौटाए गए।

जब अभिनेत्री ने रकम वापस मांगी तो निर्माता की ओर से दिए गए चेक भी बाउंस हो गए। इसके बाद परेशान होकर उन्होंने मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने शिकायत पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

समझिए पूरा खेल

किरण आहूजा और कवल शर्मा पहले भी एक फिल्म और कई विज्ञापनों में साथ काम कर चुके हैं। शिकायत के अनुसार, उनकी पहली मुलाकात 2016 में एक दोस्त के जरिए हुई थी, जहां कवल ने खुद को अंधेरी स्थित अपनी कंपनी का मालिक बताते हुए किरन को सीरियल में कास्ट करने की बात कही थी। लेकिन तब एक्ट्रेस ने काम करने से मना दिया था। फिर 7 साल बाद 2023 में दोनों फिर एक कार्यक्रम में मिले। किरन का आरोप है कि कवल ने उन्हें 3 लाख के निवेश पर अच्छा रिटर्न देने का लालच दिया था। 2024 में दोबारा संपर्क होने पर उन्होंने वेब सीरीज ‘लक बाय एक्सचेंज’ में 71.50 लाख निवेश किए, लेकिन रकम नहीं लौटी और दिए गए चेक भी बाउंस हो गए। ऐसे में एक्ट्रेस ने परेशान होकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

चेक बाउंस के मामले में फंस चुके हैं कवल शर्मा

ये कोई पहली बार नहीं है, जब कवल शर्मा पर इस तरह के आरोप लगे हों। इससे पहले जुलाई, 2025 में हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने चेक बाउंस के मामले में कवल शर्मा को गिरफ्तार किया था। लेकिन जमानत मिलने के बाद फरार हो गया था।

बता दें हल्द्वानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उस पर 1 साल की सजा और 51.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। कवल शर्मा ने 'गुनाहों का देवता,' 'जीते है शान से','हीरालाल पन्नालाल' और 'मर मिटेंगे' जैसी फिल्मों का निर्देशन किया।

Published on:

29 Nov 2025 03:40 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / फिल्ममेकर के खिलाफ FIR दर्ज, एक्ट्रेस ने लगाया गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला?

