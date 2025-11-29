फिल्ममेकर के खिलाफ FIR दर्ज, एक्ट्रेस ने लगाया गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला?

किरण आहूजा और कवल शर्मा पहले भी एक फिल्म और कई विज्ञापनों में साथ काम कर चुके हैं। शिकायत के अनुसार, उनकी पहली मुलाकात 2016 में एक दोस्त के जरिए हुई थी, जहां कवल ने खुद को अंधेरी स्थित अपनी कंपनी का मालिक बताते हुए किरन को सीरियल में कास्ट करने की बात कही थी। लेकिन तब एक्ट्रेस ने काम करने से मना दिया था। फिर 7 साल बाद 2023 में दोनों फिर एक कार्यक्रम में मिले। किरन का आरोप है कि कवल ने उन्हें 3 लाख के निवेश पर अच्छा रिटर्न देने का लालच दिया था। 2024 में दोबारा संपर्क होने पर उन्होंने वेब सीरीज ‘लक बाय एक्सचेंज’ में 71.50 लाख निवेश किए, लेकिन रकम नहीं लौटी और दिए गए चेक भी बाउंस हो गए। ऐसे में एक्ट्रेस ने परेशान होकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।