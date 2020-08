Sushant Singh Rajput सुसाइड केस में मैनेजर ने मर्डर होने की कही बात, गवाह बनने पर मिल रही हैं जान से मारने की धमकियां

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के देहांत ( Sushant Singh Rajput Death ) को हुए दो महीने हो गए हैं और आज उनके सुसाइड ( Sushant Singh Rajput Suicide ) की गुत्थी सुलझी नहीं है। रोज़ाना नए खुलासे होते जा रहे हैं। वहीं सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच में जुटी सीबीआई ( CBI Investigate Sushant's Case ) और ईडी ( ED Investigate ) लगातार उनके करीबियों से पूछताछ कर रही है। वहीं अब सुशांत के पूर्व प्रबंधन अंकित ( Sushant's Ex manager Ankit ) ने अभिनेता के स्टाफ के लोगों को लेकर बड़ा ही चौंकाने वाला बयान दिया है। जिसमें उन्होंने स्टाफ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अंकित का कहना है कि 'सुशांत कभी भी अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके नहीं सोते थे। उन्होंने कहा कि जब सुशांत दरवाजा नहीं खुल रहे थे, तो स्टाफ ने दरवाज़ा खुद क्यों नहीं तोड़ा?'

सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Case ) में उनके मैनेजर ने साफ शब्दों में कहा कि,'यह एक मर्डर है।' अंकित का कहना है कि 'वह सुसाइड नहीं कर सकते हैं। वह लाइफ को काफी पॉजिटिव लेने वालों में एक थे। अभिनेता के मैनेजर का कहना है कि वह उन्हें छोटे भाई की तरह समझते थे। उन्होंने काफी समय तक सुशांत संग काम किया लेकिन उन्होंने उन्हें कभी उदास नहीं देखा। अंकित ने यह भी बताया कि सुशांत अपनी मां के लिए कविताएं भी लिखते थे और उन्हें पढ़कर रोते थे। उन्होंने बताया कि दीपेश को उनके जाने के बाद ही रखा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर दीपेश की तस्वीरें और वीडियो ( Ankit Checked Deepesh Photos and vidoes ) भी देखी हैं।' बता दें दीपेश की तलाश की जारी है।

दीपेश के बारें में बात करते हुए अंकिता ने कहा कि 'वह केवल सुशांत की देखभाल ( Deepesh used to take care of Sushant) का ही काम करता था। उन्होंने यह भी बताया कि सुशांत कभी भी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं करते थे। सुशांत की मौत पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब वह दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। तो स्टाफ ने गेट तोड़ा क्यों नहीं। क्यों मैकेनिक को बुलाया गया? अंकित ने बताया कि सुशांत हमेशा एक कैलेंडर बनाया करते थे। साथ ही वह अगले दिन का पूरा शेड्यूल भी लिखते थे। ऐसे में कोई नहीं कह सकता कि सुशांत डिप्रेशन में जा सकते हैं और अपनी जान ले सकें।'

बातचीत के दौरान अंकित ने यह भी बताया कि 'सुशांत की मौत ( Sushant Singh Rajput Death ) के बाद से उन्होंने धमकी भरे फोन आ रहे हैं। फोन पर उनसे लोग बदतमीजी से बात करते हैं। 4 दिनों पहले ही उनके पास फोन आया (Ankit is getting threatening calls ) और शख्स ने उनसे कहा कि यदि वह इस केस में गवाह बन गए तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। फिर उनके पास उसी शख्स का मैसेज आया कि पब्लिसिटी और इस स्थिति से लाभ उठाने से बचें। उस व्यक्ति का यह भी कहना है कि वह अपने हिसाब से केस पर काम कर रहा है। साथ ही ना ही उसका बयान दर्ज कराया गया है और ना ही मुंबई पुलिस उस तक पहुंची है। अंकित का कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट ( Awaiting hearing of Supreme Court ) की सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं और वह सीबीआई ( Ankit will help in CBI investigation) की जांच होने पूरी मदद करेंगे।'