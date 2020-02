'फ्रेंडशिप' से दूसरी पारी शुरू करेंगे हरभजन सिंह, ये क्रिकेटर भी आजमा चुके हैं अपना भाग्य

क्रिकेट और बॉलीवुड का कनेक्शन सदियों से चला आ रहा है। इंडस्ट्री ने खेल पर 'लगान' से लेकर 'काई पो चे' तक कई फिल्में बनाई हैं। कई क्रिकेटर्स की बायोपिक में अभिनेताओं ने लीड रोल प्ले किया है। लेकिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब क्रिकेटर हरभजन सिंह फिल्म 'फ्रेंडशिप' में लीड रोल प्ले करेंगे। फिल्ममेकर्स ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए ट्विटर पर फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर किया है। भज्जी के अलावा क्रिकेटर इरफान पठान भी 'चियान विक्रम 58' नाम की मूवी से अपनी बॉलीवुड पारी शुरू करने के लिए तैयार हैं।

For the first time in Indian cinema.Indian cricketer @harbhajan_singh will be playing lead role in the upcoming #Friendship Movie.This"2020" is Will be Unexpected

And its going to Spin WorldWide.@JPRJOHN1 @ImSaravanan_P #ShamSurya @RIAZtheboss#SeantoaStudio #Cinemaasstudio pic.twitter.com/hT6N8oH7I1