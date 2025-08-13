Sholay: 70 के दशक में शोले की बसंती से लेकर सीता और गीता तक, हेमा मालिनी की फिल्मों ने रचा इतिहास

मगर हेमा के साथ सीता और गीता जैसी महिला प्रधान ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुके रमेश सिप्पी चाहते थे कि हेमा का रोल भी पुरुष पात्रों से कम ना हो। इसलिए इन्हें बसंती तांगेवाली का रोल दिया, जो एक बार बोलना शुरू करती है तो बिना बात बेफिजुल बोलती रहती है और कहती है,'देखो मुझे बेफिजुल बोलने की आदत तो है नहीं।' बोलने में इतनी खो जाती है कि क्या काम करने आई भूल जाती है। इनका तकिया कलाम है। डांस में यह प्रवीण है होली पर किसी की शादी में खूब नाचती है, इसीलिए गब्बर भी इनका नृत्य देखने के लिए उतावला हो जाता है। खूबसूरती तो बस मुहावरा ही बन गया। हम अक्सर सुनते थे 'बड़ी हेमा मालिनी बन रही है।'अब बसंती का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री की बात करें तो हेमा ने सपनो का सौदागर से शुरुआत की मगर जल्दी ही वर्ष 1970 से जॉनी मेरा नाम से नंबर वन की कुर्सी हथिया ली जो 83 तक श्रीदेवी आने तक कायम रही।