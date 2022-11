Galwan Controversy: ऋचा चड्ढा को मिला प्रकाश राज के बाद इस अभिनेत्री का साथ, अक्षय कुमार को मिला करारा जवाब

स्वारा भास्कर ने किया ऋचा चड्ढा को सपोर्ट



प्रकाश राज के बाद अब स्वरा भास्कर भी ऋचा चड्ढा के सपोर्ट में खड़ी हो गई हैं और उन्होने ट्वीट किया है कि ''ऋचा चड्ढा, आपके लिए शक्ति और प्यार!'(strength and love to you) इसके अलावा ब्लू कलर का हार्ट इमोजी भी बनाया है।



प्रकाश राज ने भी दिया ऋचा चड्ढा का साथ



स्वारा भास्कर से पहले प्रकाश राज ने ऋचा चड्ढा को सपोर्ट करते हुए अक्षय कुमार को जवाब दिया। प्रकाश राज ने अक्षय कुमार को ट्वीट किया 'आपसे यह उम्मीद नहीं थी अक्षय कुमार, कहना ये था कि ऋचा चड्ढा आपसे ज्यादा हमारे देश के लिए प्रासंगिक है सर। #JustAsking'। वैसे प्रकाश राज के इस ट्वीट पर अभीतक अक्षय की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

. @RichaChadha strength and love to you! 💙 — Swara Bhasker (@ReallySwara) November 26, 2022 अनुपम खेर ने ऋचा चड्ढा को दिखाया आईना



अनुपम खेर ने भी ऋचा चड्ढा के गालवान ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ट्विटर पर अपनी राय दी है। अनुपम खेर ने लिखा है कि देश के बारे में बुरा बोलना 'कायरों का काम' है। अनुपम ने ऋचा चड्ढा के इस ट्वीट का जवाब देते हुए कहा है कि भारतीय सेना का अपमान करने से ज्यादा 'शर्मनाक' कुछ और नहीं है। ऋचा चड्ढा के ट्विटर अकाउंट पर लगातार बॉलीवुड सितारों के अलावा बाकी हस्तियों के ट्वीट सामने आ रहे हैं।