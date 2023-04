गैंगस्टर अतीक अहमद और भाई अशरफ की जिंदगी पर बनेगी फिल्म

नई दिल्लीPublished: Apr 20, 2023 06:34:22 pm Submitted by: Anju Chaudhary Bajpai

Gangster Atiq Ahmed: गैंगस्टर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की जिंदगी पर बनेगी फिल्म। माफियाराज की कहानी से होगी UP फिल्म सिटी की शुरुआत।

Biopic on Gangster Atiq Ahmed and his brother Asraf

Atiq Ahmed Movie on UP Film City its a Biopic: Gangster Atique Ahmed पर बनेगी Bollywood Film। जी हां मशहूर गैंगस्टरों पर अबतक ना जानें कितनी ही बॉलीवुड फिल्में बन चुकी हैं। और अब माफिया डॉन अतीक अहमद की लाइफ पर एक बॉयोपिक बनाने की खबर सुनने को आ रही है। अबतक Bollywood में Gangster के उपर कई फिल्में बनाई जा चुकी है। उन सभी फिल्मों को दर्शको ने खूब पसंद भी किया है। चाहें दाऊद पर बनी फिल्म Once Upon A Time In Mumbai हो या गुजराती डॉन अब्दुल लतीफ शेख पर बनी फिल्म Raees। इन सभी फिल्मों ने Box Office पर अपना खूब कमाल दिखाया है। हाल ही में हुए अतीक अहमद के साथ हुए हादसे के बाद से यह खबरें जोरो पर है कि क्या अब गैंगस्टर अतीक अहमद की लाइप पर भी फिल्म बनने जा रही है।