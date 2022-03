गंगूबाई काठियावाड़ी ने आखिर क्यों नेहरु के सामने रखा था शादी का प्रस्ताव

गंगूबाई काठियावाड़ी इस फिल्म में गंगूबाई से जुड़ी हर एक चीज मौजूद हैं। इस फिल्म में अलिया भट्ट गंगूबाई का किरदार निभा रही हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों गंगूबाई काठियावाड़ी ने नेहरु से मिलने गई थी और क्यों रखा था नहरु से शादी करने का प्रस्ताव।

Updated: March 09, 2022 12:24:27 am

गंगूबाई काठियावाड़ी की बात करें तो उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्हें बेहद कम उम्र में बेच दिया गया। एक अच्छे परिवार में जन्म लेने के बाद शादी हुई जिसके बाद उनके पति ने उन्हे चंद पैसो के लिए बेच दिया और फिर वह अपराधी, डॉन, एक वेश्या और बिजनेस वूमेन बन गए। चलिए जानते हैं उनके जीवन के कठिन परिस्थितियां के बारें में...

Gangubai Kathiawadi had proposed marriage in front of Nehru