अबराम को Karan Johar की बुक पढ़ता देख Gauri Khan को आया बेटे पर प्यार, कहा- 'बड़ा हो गया है बच्चा'

कुछ समय पहले ही निर्देशक करण जौहर ( Karan Johar ) ने बच्चों के लिए एक बुक The Big Thoughts Of Little Luv लॉन्च की है। जिसे कुछ समय पहले शाहरुख खान ( Shahrukh Khan ) के छोटे बेटे अबराम ( Abram Khan ) पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अबराम को पढ़ता देख मां गौरी खान ( Gauri Khan ) बेहद ही खुश हो रही हैं। उनकी यह तस्वीर गौरी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। जिसमें उन्होंने बताया है कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है।