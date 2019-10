View this post on Instagram

And the Universe Expands...Our GAME BEGINS...👮‍♀️👮‍♀️👮‍♀️ @ajaydevgn @akshaykumar @ranveersingh @karanjohar @katrinakaif #kareenakapoorkhan @saraalikhan95 @rohitshettypicturez @reliance.entertainment @dharmamovies #capeofgoodfilms #sooryavanshi