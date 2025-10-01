Good News: कपूर फैमिली में खुशियों की बौछार, अब होगी ‘Party All Night’

बता दें अंशुला और रोहन की लव स्टोरी पहली बार जुलाई में चर्चा में आई थी, जब अंशुला ने बताया कि रोहन ने उन्हें न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में बेहद रोमांटिक अंदाज में शादी के लिए प्रपोज किया था। किसी फिल्मी सीन की तरह रोहन घुटनों पर बैठकर उन्हें अंगूठी पहनाई। दिलचस्प बात यह है कि प्रपोजल का समय भी उन्होंने खास चुना था, रात 1:15 बजे, क्योंकि इसी वक्त दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई थी।