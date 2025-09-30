Patrika LogoSwitch to English

जुबीन गर्ग की मौत पर SIT का बड़ा एक्शन, प्रमुख चेहरों से जवाब-तलब

मशहूर गायक जुबीन गर्ग केस में नया मोड़ आया है। SIT अब कई अहम हस्तियों से पूछताछ कर रही है। गायक की अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Sep 30, 2025

Zubeen Garg Latest Update

जुबीन गर्ग की मौत पर SIT की सख्ती (इमेज सोर्स: एक्स)

Zubeen Garg Latest Update: असम के लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग के अचानक हुए निधन ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। वे सिंगापुर में आयोजित नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में शामिल होने गए थे, लेकिन स्कूबा डाइविंग के दौरान हुए हादसे में उनकी जान चली गई। इस दुखद घटना के बाद से जांच लगातार नए मोड़ ले रही है। अब असम पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) और क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) ने मिलकर मामले की गहन पड़ताल शुरू कर दी है, ताकि इस रहस्यमयी मौत की असल वजह सामने आ सके।

जांच के दायरे में आए कई लोग

जुबीन गर्ग के निधन के बाद कई लोग जांच के दायरे में आए हैं। मंगलवार को डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस संदीपान गर्ग, जो कि जुबीन गर्ग के रिश्तेदार भी हैं, ने सीआईडी के सामने बयान दिया। वे उस यॉट पर मौजूद थे जहां यह दुखद घटना हुई थी। पुलिस के लिए उनका बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे मौत से पहले की घटनाओं को समझने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, सोमवार को संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी और नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल की आयोजक अमृत प्रभा महंता से भी कई घंटे पूछताछ की गई। उन्हें भविष्य में भी पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है।

जनता की मांग पर एसआईटी का गठन

असम सरकार ने जनता की मांग को देखते हुए जुबीन गर्ग की मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। यह टीम अब सीआईडी और सिंगापुर पुलिस के साथ मिलकर हर पहलू की गहन जांच कर रही है। फिलहाल मामला बेहद नाजुक मोड़ पर है, क्योंकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे मौत की असली वजह और साफ हो सकेगी।

इस बीच, पुलिस ने कार्यक्रम के दो आयोजकों के खिलाफ गिरफ्तारी नोटिस जारी कर दिया है और जांच से जुड़े दस से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए तैयार रहने को कहा है।

जुबीन गर्ग की अचानक हुई मौत ने उनके परिवार के साथ-साथ पूरे पूर्वोत्तर को हिला दिया है। अब उनके चाहने वाले और संगीत प्रेमी सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद कर रहे हैं और वो है सच्चाई और न्याय।

