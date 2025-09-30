जुबीन गर्ग की मौत पर SIT का बड़ा एक्शन, प्रमुख चेहरों से जवाब-तलब

जुबीन गर्ग के निधन के बाद कई लोग जांच के दायरे में आए हैं। मंगलवार को डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस संदीपान गर्ग, जो कि जुबीन गर्ग के रिश्तेदार भी हैं, ने सीआईडी के सामने बयान दिया। वे उस यॉट पर मौजूद थे जहां यह दुखद घटना हुई थी। पुलिस के लिए उनका बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे मौत से पहले की घटनाओं को समझने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, सोमवार को संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी और नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल की आयोजक अमृत प्रभा महंता से भी कई घंटे पूछताछ की गई। उन्हें भविष्य में भी पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है।