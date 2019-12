अक्षय कुमार की गुड न्यूज़ मचाएगी धमाल, पहले दिन ही कमा सकती है 20 करोड़

नई दिल्ली: अक्षय कुमार (Akshay Kumar), करीना कपूर (Kareena Kapoor), दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) की फिल्म 'गुड न्यूज' (Good Newwz) रिलीज हो चुकी है। फिल्म को समीक्षकों के साथ-साथ पब्लिक का भी दमदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। बड़े शहरों के लगभग सभी सिनेमाघर भरे हुए हैं। इस हिसाब से फिल्म पहले दिन कमाल की कमाई करने वाली है। फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट अतुल मोहन ने 'गुड न्यूज' (Good Newwz Box Office Collection) की पहले दिन की कमाई को लेकर अनुमान लगाया है कि फिल्म पहले दिन 18 से 20 करोड़ की कमाई कर सकती है। वहीं फिल्म ट्रेड एनालिस्ट सुमित कडेल के अनुसार यह फिल्म अपने शुरुआती दिन में 25-35 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर लगभग 160-200 करोड़ रुपये के आस पास कमा सकती है।

My box office prediction for #GoodNewwz -



Opening Day- ₹ 20-23 cr

First Weekend - ₹ 70-75 cr

First week- ₹ 122-125 cr.

Lifetime - ₹ 160-200 cr nett. — Sumit kadel (@SumitkadeI) December 25, 2019

सोशल मीडिया पर गुड न्यूज को काफी सराहा जा रहा है। लोग फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। फिल्म में सभी स्टार्स की एक्टिंग भी शानदार बताई जा रही है।

फिल्म की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा- ये बहुत ही मस्त फिल्म है. आप सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए। एक दूसरे यूजर ने लिखा- वाइल्ड एंड क्रेजी।गुड न्यूज देखकर हंसी नहीं रुकी।ब्लॉकबस्टर है फिल्म।

एक अन्य यूजर ने लिखा- फनी, इमोशनल, एंगेजिंग. गुड न्यूज काफी बड़ी हिट होने वाली है। क्या शानदार फिल्म है।

Wild and crazy, #GoodNewwz has non-stop laughs. All actors make a hilarious emotional comedy ensemble with sharp writing & brilliant acting. This upscale mass urban comic revolution brought by @NotSoSnob @KapoorJo — prashant pandey (@prashantpandey1) December 26, 2019

बता दें गुड न्यूज' (Good Newwz) मुंबई के सोफिस्टिकेटेड कपल वरुण बत्रा(अक्षय कुमार) और दीप्ति बत्रा (करीना कपूर) की है जिनकी शादी को सात साल हो चुके हैं लेकिन वे माता-पिता नहीं बन पाए हैं। फिल्म में देसी कपल हनी (दिलजीत दोसांझ) और मोनी (कियारा आडवाणी) भी है। फिल्म को राज मेहता ने डायरेक्टर किया है।