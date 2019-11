Good Newwz का ट्रेलर देख हंस-हंस हो जाएंगे लोटपोट, स्पर्म एक्सचेंज की अलग कहानी के साथ कॉमेडी का तड़का, फैंस बोले सुपरहिट है

View this post on Instagram

Celebrate this #Christmas with the Batra's & the biggest goof-up! #GoodNewwzTrailer out NOW! #GoodNewwz #KareenaKapoorKhan @diljitdosanjh @kiaraaliaadvani @karanjohar @apoorva1972 @shashankkhaitan @raj_a_mehta @somenmishra @zeestudiosofficial @dharmamovies #CapeOfGoodFilms @zeemusiccompany