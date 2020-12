बॉलीवुड गैंग को हुई थी Govinda के स्टारडम से प्रॉबल्म, मौका मिलते ही कर दिया था एक्टर को साइड लाइन

नई दिल्ली | बॉलीवुड के कॉमेडी किंग कहे जाने वाले गोविंदा यानी चीची भईया 21 दिसंबर को धूमधाम से अपना जन्मदिन (Govinda Birthday) मनाएंगे। यूं तो गोविंदा सोशल मीडिया पर थोड़ा दूर ही रहते हैं लेकिन फैंस उनके बारे में हमेशा जानना चाहते हैं। गोविंदा (Govinda) ने कुछ वक्त पहले अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया था जिसे फैंस खूब पसंद करते हैं। आज भले ही गोविंदा फिल्मों से दूर हों लेकिन एक वक्त का जब बॉलीवुड में उनका डंका बजता था। गोविंदा के इस स्टारडम से कई लोग उनसे जलने लगे थे। इसी के चलते बॉलीवुड में फैले ग्रुपिज्म और गैंग ने उन्हें निशाना बनाया और साइड कर दिया। गोविंदा के पास टैलेंट का खजाना हुआ करता था लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों को ये पसंद नहीं आ रहा था।

गोविंदा खुद भी इस बात का कई बार जिक्र कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो गोविंदा बॉलीवुड गैंग का शिकार हो गए थे। फिल्म इंडस्ट्री में गैंग कल्चर और भाई-भतीजावाद बेहद पुराना है। एक बार खुद शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान कहा था कि बॉलीवुड में कई सालों से गैंग बनाए जा रहे हैं। इसका शिकार गोविंदा जैसे बेहतरीन एक्टर भी हो चुके हैं। उन्होंने बताया था कि कैसे जब गोविंदा को एक के बाद एक फिल्में मिल रही हैं तो इंडस्ट्री के कुछ लोगों को ये बात पच नहीं रही थी। गोविंदा की फिल्मों को सुपरहिट की गारंटी माना जाने लगा था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब गोविंदा थोड़ा मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। उस दौरान लोगों ने मौका देखकर उन्हें बिल्कुल किनारे कर दिया। यहां तक कि उनसे फिल्में भी छीनी जाने लगीं।

