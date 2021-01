एक्ट्रेस गुल पनाग ने दिल्ली में हुई हिंसा का जिम्मेदार सरकार को ठहराया, बोलीं- प्रदर्शनकारियों को लगातार भड़काने का...

नई दिल्ली: मंगलवार को गणतंत्र दिवस (Republic Day) के मौके पर दिल्ली में कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के पक्ष में हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली। शांतिपूर्ण ढंग से रैली करने का वादा किया गया था। लेकिन दोपहर होने तक दिल्ली की सड़कों पर हिंसा फैल गई। किसानों ने पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। जिसके बाद पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया। लेकिन किसानों का एक ग्रुप लाल किला पहुंच गया और वहां धार्मिक ध्वज लगा दिया। ऐसे में अब इस मामले में बॉलीवुड स्टार्स भी अपनी बात रख रहे हैं।

एक्ट्रेस गुल पनाग (Gul Panag) ने दिल्ली में जो भी हुआ उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सरकार पहले दिन से ही प्रोटेस्ट को खराब दिखाने के लिए इंतजार कर रही थी। इसके साथ ही, गुल पनाग ने हिंसा को अंजाम देने वालों और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

दिल्ली हिंसा पर एक्टर सुशांत सिंह ने कहा- 100 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं लेकिन वो हिंसा नहीं

It appears that the government has got what it wanted, from day one! It was waiting for an opportunity to show the entire protest in poor light, by design or default. Constant attempts at needling/provoking the protestors; undermining, subverting, debasing the protests. Sad.