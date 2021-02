गुरमीत चौधरी की फिल्म 'द वाइफ' को संदीप नाहर और 'पत्नी पीड़ितों' से जोड़ रहे लोग, ट्रेंड हुआ हैशटैग

मुंबई। एक्टर गुरमीत चौधरी ( Gurmeet Choudhary ) की अगली फिल्म 'द वाइफ' ( The Wife Movie ) को लेकर नया अपडेट सामने आया है। घोषणा की गई है कि 'द वाइफ' को ओटीटी पर 19 मार्च को स्ट्रीम किया जाएगा। इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस सयानी दत्ता होंगी। सयानी और निर्देशक सरमद खान की यह डेब्यू फिल्म होगी।

सोशल मीडिया पर पतियों के पक्ष में बोले लोग

बुधवार को 'द वाइफ' का मोशन पोस्टर रिलीज किया गया। फिल्म की यूनिट, निर्माता और स्टूडियो की तरफ से मोशन पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर करते ही यह हैशटैग ट्रेंड करने लगा। खास बात ये रही इसके साथ लोगों ने 'पत्नी पीड़ित पतियों' को भी जोड़ दिया। पुरुषों के पक्ष में लोग मैसेज और मीम्स शेयर करने लगे। इतना ही नहीं, दिवंगत एक्टर संदीप नाहर को भी इसमें ले आया गया।

संदीप नाहर का किया बचाव

संदीप नाहर को 'द वाइफ' से जोड़ने वाले यूजर्स का कहना है कि संदीप ने भी अपनी पत्नी को लेकर कई आरोप लगाए थे। ये आरोप संदीप ने मरने से पहले शेयर किए अपने वीडियो में लगाए थे। लोगों ने इन्हीं आरोपों के आधार पर पतियों के पीड़ित होने का मुद्दा उठाया।

More than 40% victims of domestic violence are men by#TheWife pic.twitter.com/AwtEQ302vp — Sheevam Verma ☠ (@SheevamV) February 17, 2021

#TheWife #Metoo #Metooindia

Male Lives Matters....Why male victims of Domestic violence by wives are ignored?? Why gender specific laws biased against males are made by Govt?



Rampant fake rape and domestic violence cases against males is a harsh truth.. pic.twitter.com/Lq2GRc2vYM — Mr.India (@MrIndia92586350) February 17, 2021

Some instances of #TheWife murdering her husband in India. In 2020 over 1000 husbands were murdered in India. #HusbandMurder pic.twitter.com/NYCy1r9K1K — Ambar_47 (@ambar_hitman) February 17, 2021

आत्मा के चलते पति-पत्नी में टकराव

बता दें कि 'द वाइफ' में गुरमीत और सयानी ने विवाहित जोड़े का किरदार निभाया है। यह जोड़ा शादी के बाद एक नए अर्पाटमेंट में शिफ्ट होता है। यहां मौजूद एक आत्मा के कारण उनके संबंध खराब होने लगते हैं। दोनों इस उलझन में एक-दूसरे के साथ खड़े रहने का सोचते हैं। फिल्म के बारे में गुरमीत का कहना है,'यह मेरी पहली सोलो लीड रोल वाली मूवी है। इसमें मुझे आप एकदम नए और अलग अवतार में देखेंगे। स्क्रीप्ट बहुत फ्रेश है। इसमें आपको हॉरर, एक्शन, रोमांस, ड्रामा और बहुत कुछ देखने को मिलेगा।