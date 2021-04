कोरोना से निपटने के लिए हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं गुरमीत चौधरी

नई दिल्ली। कोरोना महामारी से देशभर में कोहराम मचा हुआ है। रोजाना लाखों की संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। हजारों लोग इसके कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। ज्यादातर हॉस्पिटल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। साथ ही, कई लोगों को अस्पताल में बेड भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में कोरोना से लड़ने के लिए सेलेब्स आगे आ रहे हैं। एक्टर अक्षय कुमार ने पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर की संस्था को एक करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। वहीं, अब एक्टर गुरमीत चौधरी ने भी बड़ा फैसला लिया है।

टीवी के राम कहे जाने वाले गुरमीत चौधरी ने बताया है कि वह पटना और लखनऊ में अस्पताल खोलने जा रहे हैं। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। गुरमीत ने ट्वीट कर लिखा, "मैंने तय किया है कि मैं पटना और लखनऊ में आम आदमी के लिए अल्ट्रा मॉडर्न 1000 बेड का अस्पताल खोलूंगा। आप सभी के दुआओं और सपोर्ट की जरूरत है। जय हिंद। जल्द ही डिटेल्स शेयर की जाएंगी।" गुरमीत का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। फैंस उनके इस कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक्टर करण वाही ने ट्वीट करते हुए कहा कि उन्हें ये जरूर बताएं कि वो उनकी मदद कैसे कर सकते हैं।

I have decided I will be opening ultra modern 1000 bed hospital in Patna and Lucknow for the common man. Followed by other cities. Need your blessings and Support. Jai Hind. Details will be shared soon.🙏🙏#CovidIndia #CovidHelp