Guru Randhawa और Akhil Sachdeva जैसे सिंगर्स की लाइव परफॉर्मेंस शुरू, लॉकडाउन के बाद करने जा रहे पहला शो

नई दिल्ली | देश में लॉकडाउन (Lockdown) में कुछ रियायते मिलने के बाद कई जगहों पर अब जिंदगी पटरी पर आने लगी है। धीमे पड़े बिजनेस फिर से चलने की राह पर हैं। गुरु रंधदावा (Guru Randhawa), अखिल सचदेवा (Akhil Sachdeva) और दिलबाघ सिंह जैसे सिंगर्स जून-जुलाई में प्राइवेट इवेंट में परफॉर्म (Private Live performance) करने के लिए तैयार हैं।

रिसेन्टली गुरु रंधावा ने मजाकिया अंदाज में कहा दुकान खुल गई है। मुझपर बहुत लोग डिपेंड हैं और मेरे लाइव शोज ही उनका सहारा है। मेरा घर पर लाइव शोज से चलता है। उन्होंने हाल ही में ट्वीट (Tweet) कर लिखा- ऐसे अच्छा लगता है जब धीरे-धीरे काम की शुरुआत हो रही है। इसी सिलसिल में मैं 30 जून को मेरा पहला प्राइवेट लाइव शो परफॉर्म (Guru Randhawa private live show) करने जा रहा हूं। प्राइवेट सम्मेलन में सरकार की नई गाइडलाइन्स को फॉलो करते हुए ये मेरा पहला शो होगा।

It feels great to slowly & steadily resume work post lockdown & on that note I will be performing my first private live show on 30th June. By adhering to government's new guidelines on private gatherings & social distancing measures,this would be our first show post Lockdown.