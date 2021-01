माइनस 9 डिग्री तापमान में गुरु रंधावा ने किया गाना शूट, नाक से बहने लगा खून, चिंता में पड़े फैंस

मुंबई। सर्दी के मौसम ने पूरे उत्तर भारत को अपनी आगोश में ले रखा है। मौसम विभाग ने कड़कड़ाती ठंड की चेतावनी दी है। इस बीच सिंगर गुरु रंधावा ( Guru Randhawa ) ने कश्मीर में अपने एक गाने की शूटिंग की है। यहां की माइनस 9 डिग्री की ठंड में सिंगर का बुरा हाल हो गया। शूटिंग के दौरान माइनस में तापमान के चलते नाक से खून निकलने लगा।

'कडी मेहनत ही आगे बढ़ने का एक तरीका'

सोशल मीडिया पर गुरु रंधावा ने शूटिंग के दौरान की एक फोटो शेयर की है। इसमें उनकी नाक से खून निकलता दिखाई दे रहा है। इस फोटो के साथ कैप्शन में सिंगर ने लिखा,’माइनस 9 डिग्री सेंटीग्रेट में शूट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कडी मेहनत ही आगे बढ़ने का एक तरीका है। हमने कश्मीर में शानदार शूटिंग की। जल्द रिलीज होगा।’ फोटो में देखा जा सकता है कि रंधावा के बाल खड़े हुए हैं और नाक से खून बहता हुआ गाल तक फैला हुआ है।

सलामती के लिए प्रार्थना

जैसे ही रंधावा ने ये पोस्ट शेयर किया, उनके प्रशंसक ने सिंगर की सलामती के लिए प्रार्थना की। कुछ फैंस ने सिंगर के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। हालांकि कुछ ऐसे भी यूजर्स हैं जिन्होंने उन्हें तंज कसते हुए कहा कि सफलता यूं ही नहीं मिल जाती। स्क्रीन पर हीरो बनना आसान है, लेकिन असल में इसे करना बहुत मुश्किल है।

So difficult to shoot at -9*C but Hardwork is the only way forward.

We did great shoot in Kashmir. Out soon ❤️ @TSeries pic.twitter.com/4w0kyAi5iO