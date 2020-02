विवेक अग्निहोत्री ने शाहीन बाग को बताया अवैध गतिविधियों का अड्डा, तो डायरेक्टर ने दे दी इस्लाम अपनाने की सलाह

नई दिल्ली: देश के कई इलाकों में CAA का विरोध किया जा रहा है। लेकिन सबसे जबरदस्त विरोध दिल्ली के शाहीन बाग (Shaheen Bagh) इलाके में देखने को मिल रहा है। यहां औरतें, बच्चे महीनों से सड़को पर धरना प्रर्दशन कर रहे हैं। इस प्रर्दशन को लेकर कई लोग लगातार आपत्ति जता रहे हैं। हाल ही में फिल्मकार विवेक रंजन अग्निहोत्री (Vivek Ranjan Agnihotri) ने शाहीन बाग में हो रहे CAA विरोध को गलत बताया है।

विवेक ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में सीएए (CAA) विरोध का इलाका शाहीन बाग (Shaheen Bagh) अवैध गतिविधियां की जा रही हैं।दरअसल, विवेक रंजन अग्निहोत्री ने एक खबर को ट्वीटर पर शेयर करते हुए लिखा था कि, 'शाहीनबाग एक इस्लामवादी रूपांतरण क्षेत्र में तब्दील हो गया है और यह हर तरह के अपराधी जैसे कि पॉकेटमार, मोबाइल चोर और ड्रग विक्रेताओं के लिए छिपने का एक ठिकाना बन गया है। यहां हर तरह की अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। मैं इस बात से हैरान हूं कि दिल्ली के लोग इसे झेल क्यों रहे हैं?' विवेक के इस ट्वीट के बाद फिल्म जगत में हंगामा मच गया। कई लोग उनके इस ट्वीट का जवाब देने लगें।

Unfortunately twitter has become a haven for hate-mongering cowards like you. I sincerely hope you get converted to Islam and you get to understand what the religion really stands for. In fact i wish you'd first understand Hinduism so that you do not continue tarnishing it. https://t.co/W6LxflODUf