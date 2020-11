Happy B’day Shah Rukh Khan: किंग खान ने वीडियो जारी फैंस को कहा धन्यवाद, सेलेब्स ने दी ढेरों बधाईयां..

नई दिल्ली | बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने सोमवार को अपना 55वां जन्मदिन (Shah Rukh Khan Birthday) मनाया है। पूरी दुनिया से शाहरुख को इस मौके पर ढेरों बधाईयां मिल रही हैं। शाहरुख ने अपने सभी फैंस का एक वीडियो जारी कर धन्यवाद किया। उनके फैन क्लब (Shah Rukh Khan fanclub) ने वर्चुअल मीटिंग रखी। जिसमें उनके साथ 5000 से ज्यादा फैंस जुड़े। वहीं एक फैन क्लब ने शाहरुख के जन्मदिन पर 5555 कोविड किट्स डोनेट करने का ऐलान किया है। शाहरुख के जन्मदिन के अवसर पर करीना कपूर खान, माधुरी दीक्षित, जूही चावला से लेकर महेश बाबू और अमाल मालिक जैसे सेलेब्स ने उन्हें बर्थडे विश किया।

करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) ने शाहरुख के फोटो शेयर करते हुए लिखा- हैप्पी बर्थडे किंग खान। डांस करना आपके साथ हमेशा से ही सबसे अच्छा रहता है। आप सबसे नर्म दिल, दयालु सुपरस्टार हैं। ऐसे ही उड़ते रहिए शाहरुख खान।

Thank you all... hope to see you soon again. Stay safe... Love always! pic.twitter.com/oSw7qLP6bE — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 2, 2020

Whenever we meet, there's masti, magic & loads of love ♥️ Here's wishing you a very happy birthday @iamsrk. Stay safe & hope to see you soon. pic.twitter.com/mpWMnJq1Ol — Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) November 2, 2020

वहीं माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) ने शाहरुख के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ करते हुए कहा कि उम्मीद है जल्द मिलेंगे।

From co-star, co-producer to co-owner ....dotted with much laughter and some tears, it's been a long, colourful & eventful journey 🙏😇🌟🌸😅🤪 Happy Birthday @iamsrk@ishafoundation — Juhi Chawla (@iam_juhi) November 2, 2020

Happy Birthday @iamsrk ♥️So many precious memories of working with you in Fan that I hold very close to my heart . Hate that my character had to friendzone you though 😁. Wish you the best . Love 🌷 pic.twitter.com/N8pNbCvgHF — Shriya Pilgaonkar (@ShriyaP) November 2, 2020

वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान डायरेक्टर एटली की फिल्म की शूटिंग अगले साल 2021 में शुरु करेंगे। पहले वो अपनी फिल्म पठान के दो महीने के शेड्यूल की शूटिंग पूरी करेंगे। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और जॉन अब्राहम (John Abraham) भी नजर आएंगे। दोनों फिल्म की टीम को अगले साल ज्वॉइन करेंगे। फिल्म के फस्ट शेड्यूल में शाहरुख का पार्ट शूट किया जाएगा। इसके अलावा शाहरुख राजकुमार हिरानी की फिल्म में काम करने वाले हैं।