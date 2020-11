बॉलीवुड सेलेब्स ने अनूठे अंदाज में दी दीपावली की बधाई.....

दीपमालाओं के पर्व दीपावली की बधाई बॉलीवुड सेलेब्स ने अनूठे अंदाज में दी है। किसी ने सोशल मीडिया पर पटाखे फोड़ते हुए फोटो शेयर की है, तो किसी ने हैप्पी दिवाली लिखा, तो किसी ने डांस करते हुए दिवाली की बधाइयां दी है, ऐसे में तमाम फैन्स भी अपने चहेते स्टार को बधाई दे रहे हैं।

बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन, दिलजीत दोसांझ, मनोज बाजपेयी, करण जौहर सहित तमाम सितारों ने सोशल मीडिया पर फैन्स को दीपावली की बधाई दी है। इसमें अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने नन्ही श्वेता बच्चन के साथ पुरानी फोटो शेयर की है। जिसमें तीनों एक साथ फुलझड़ी चला कर दीपावली सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "दीपावली की अनेक बधाई व शुभकामनाएं, सुख समृद्धि और अपार स्नेह" इसी के साथ उन्होंने अयोध्या में दीपोत्सव की फोटो भी शेयर की है और लिखा है, "हैप्पी दिवाली" करण जौहर ने हैप्पी दिवाली का स्टीकर शेयर किया है।जिसमें 2 बच्चे मिठाई खाते नजर आ रहे हैं, वहीं एक और दीप जल रहे हैं। इसी प्रकार दिलजीत दोसांझ ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे डांस करते हुए नजर आ रहे हैं इस दौरान उन्होंने पंजाबी ड्रेस पहना हुआ है।

Happy Diwali to you and yours...lots of love and positivity always .... let there always be light...the light of knowledge... the light of love...and the light of self awareness.....🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️❤️ pic.twitter.com/gYtayVE3yo