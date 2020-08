हरियाणा के CM Manohar Khattar ने Sushant Singh के पिता और बहन से की मुलाकात, बोलें- 'केस के CBI में जाने से मिलेगा न्याय'

नई दिल्ली। दिवंगत अभनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Death ) के जाने का गम सबको सता रहा है। सभी की संवेदनाएं सुशांत के परिवार वालों के साथ हैं। लगातार सुशांत के परिवार वालों से बड़ी-बड़ी हस्तियां मिलने जा रही हैं। बीते दिन यानी कि शनिवार शाम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ( Haryana CM Manhoar Lal Khattar ) सुशांत सिंह राजपूत की बहन रानी ( Sushant's sister Rani ) के घर गए थे। जो कि फरीदाबाद में पिता केके सिंह ( Sushant's father KK.Singh ) के साथ रहती हैं। उनके पति ओ पी सिंह ( Sushant's brother-in-law OP Singh is the Police Commissioner of Faridabad ) फरीदाबाद पुलिस में आयुक्त हैं। मुख्यमंत्री 10-15 मिनट सुशांत के घर पर रोके। जहां पिता और बहन को हिम्मत देते हुए न्याय होने की बात कही।

Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar meets actor #SushantSinghRajput's father KK Singh and his sister Rani Singh in Faridabad.



The actor died by suicide at his residence in Mumbai, Maharashtra on June 14. Central Bureau of Investigation (CBI) is probing his death case. pic.twitter.com/AiqiWZmYOr — ANI (@ANI) August 8, 2020

हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ( Haryana CM Manohar Lal Khattar Met Sushant's Family ) जब सुशांत के परिवार से मीटिंग करके लौटे तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल ( CM Manohar Lal Khattar Tweet ) से कुछ तस्वीरें शेयर की। तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "आज वह फरीदाबाद में दिवंगत अभनेता सुशांत सिंह राजूपते के पिता व बहन से मिले और उन्हें सांत्वना दी। वह परिजनों का आश्वस्त करते हैं कि यह मामला सबीआई को ट्रांसफर होने के बाद उन्हें अवश्य न्याय मिलेगा।" बता दें केंद्र सरकार ( Central Government approved Sushant's CBI Inquiry request )ने सुशांत केस में सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी थी। जिसके बाद पटना पुलिस ने मुंबई से जुटाए सभी सबूतों को उन्हें सौंप दिया है।

गौरतलब है कि 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई स्थित ( Sushant Singh Rajput committed suicide at Mumbai house ) आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद से जांच में मुंबई पुलिस आत्महत्या का ठोस सबूत ढूंढने में नाकाम रही। वहीं दूसरी ओर लोगों को सुशांत के सुसाइड केस को मर्डर केस बताते हुए सीबीआई जांच ( People want CBI Investigation ) की मांग करने लगे। 25 जुलाई को पटना में सुशातं के पिता ने रिया चक्रवर्ती ( FIR File Against Rhea Chakraborty ) के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। जिसके बाद से केस में कई नए बड़े खुलासे हुए हैं। रिया पर सुशांत के पैसों का इस्तेमाल करने पर ईडी ( ED Investigate Money Laundring Case ) उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। रिया पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने और धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है।