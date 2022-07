'द कपिल शर्मा शो' को कॉपी करने के आरोप पर पाकिस्तानी कॉमेडियन ने कहा-' मैंने नहीं उन्होंने 2007 में चुराया था इस शो का फॉर्मेट'

द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) कई सालों से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कामकर रहा है। इस शो का नाम टीवी के टॉप शोज में शुमार है। हर घर में इसके फैंस मौजूद हैं। इसके फैंस देश में ही नहीं विदेश में भी मौजूद हैं। हालांकि कुछ समय के लिए शो ऑफएयर हुआ है। शो भले ही प्रसारित नहीं किया जा रहा हो, लेकिन इसकी चर्चा पाकिस्तान में जोरो से हो रही है।

Published: July 06, 2022 11:20:21 am

दरअसल में एक पाकिस्तानी शो 'हंसना मना है' पर भारतीय शो 'द कपिल शर्मा' के सेटअप, फॉर्मेट और कॉन्सेप्ट को चुराने का आरोप लगाया जा रहा है। विवाद बढ़ने पर पाकिस्तान के शो मेकर और कॉमेडियन ताबिश हाशमी का गुस्सा फूट गया है। इन आरोपों पर उन्होंने कपिल शर्मा पर कई आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर इन दिनों यह मामला बहुत तूल पकड़ रहा है।

hasna mana hai pakistani show of tabish hashmi copy of the kapil sharma show