Hathras Gangrape Case: बॉलीवुड एक्टर्स का फूटा गुस्सा, अक्षय कुमार ने कहा- दोषियों को फांसी दो

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। 14 सितंबर को यहां एक 19 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं आरोपियों ने उस वक्त युवती की हत्या करने की भी कोशिश की। उस वक्त वह बच गई लेकिन मंगलवार की सुबह उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वह 15 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती रही लेकिन अब वह मौत के आगोश में समा गई। दरिंदो ने उसके शरीर के साथ ऐसी बर्बरता की जिसे सुन हर किसी की रूह कांप गई। आरोपियों ने युवती की जीभ काट दी थी। इतना ही नहीं उसके गले के पीछे की रीढ़ की हड्डी भी टूटी हुई थी।

बॉलीवुड स्टार्स ने की फांसी की मांग

हाथरस की इस घटना पर बॉलीवुड स्टार्स का गुस्सा फूट पड़ा। एक्टर अक्षय कुमार ने दोषियों के खिलाफ फांसी की मांग की। अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'गुस्सा और झुंझलाहट! हाथरस गैंगरेप केस में इतनी बर्बरता। ये सब कब बंद होगा? हामरे कानून और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया इतनी कड़ी होनी चाहिए कि सजा के बारे में ही सोच कर ही रेपिस्ट डर से कांप जाएं। दोषियों को फांसी दो। अपनी बेटियों और बहनों को बचाने के लिए आवाज उठाओ, हम इतना तो कर ही सकते हैं।'

Angry & Frustrated!Such brutality in #Hathras gangrape.When will this stop?Our laws & their enforcement must be so strict that the mere thought of punishment makes rapists shudder with fear!Hang the culprits.Raise ur voice to safeguard daughters & sisters-its the least we can do — Akshay Kumar (@akshaykumar) September 29, 2020

कंगना रनौत लिखती हैं, 'इन बलात्कारियों को सार्वजनिक रूप से गोली मारो, इन गैंग रेपों का क्या समाधान है जो हर साल संख्या में बढ़ रहे हैं? इस देश के लिए दुखद और शर्मनाक दिन है। हमें खुद पर शर्म आनी चाहिए कि हम अपनी बेटियों को बचाने में असफल हो गए।'

Shoot these rapists publicly, what is the solution to these gang rapes that are growing in numbers every year? What a sad and shameful day for this country. Shame on us we failed our daughters #RIPManishaValmiki — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 29, 2020

फरहान अख्तर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'यह बहुत दुखद, दुखद दिन है। इसे कब तक चलने देंगे हम।' वहीं एक्टर रितेश देशमुख ने भी दुष्कर्म करने वालों को सार्वजनिक रूप से फांसी देने की मांग की।

💔 Sad sad day. How much longer can this be allowed to go on .. #Hathras — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) September 29, 2020

एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'हाथरस पीड़िता को न्याय मिले। सभी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। दोषियों को सजा दो।'