इस हीरोइन ने बिना हीरो के फिल्म को बनाया ब्लॉकबस्टर, 5 नेशनल अवॉर्ड से किया कमाल

'गंगूबाई काठियावाड़ी' ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन किया। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक फिल्म ने भारत में 129.10 करोड़ और दुनियाभर में 209.77 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। बता दें कि इस फिल्म ने आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड दिलाया। इसके अलावा फिल्म ने बेस्ट स्क्रीनप्ले (डायलॉग राइटर), बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट, बेस्ट स्क्रीनप्ले (अडॉप्टेड) और बेस्ट एडिटिंग के लिए भी नेशनल अवॉर्ड जीते। इस तरह 'गंगूबाई काठियावाड़ी' ने कुल 5 नेशनल अवॉर्ड अपने नाम किए, जिससे ये साबित होता है कि एक अच्छी कहानी और दमदार एक्टिंग के दम पर बिना हीरो के भी फिल्म सफल हो सकती है।