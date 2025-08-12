इस हीरोइन ने बिना हीरो के फिल्म को बनाया ब्लॉकबस्टर, 5 नेशनल अवॉर्ड से किया कमाल

Film: साल 2022 में एक ऐसी फिल्म आई, जिसमें कोई हीरो नहीं था, लेकिन हीरोइन ने अपने किरदार में ऐसी जान डाली कि फिल्म ने इतिहास रच दिया। हम बात कर रहे हैं संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' की, जिसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि नेशनल अवॉर्ड्स में भी धूम मचा दी। ये फिल्म मशहूर लेखक हुसैन जैदी की किताब 'माफिया क्वींस ऑफ मुंबई' के एक अध्याय पर बेस्ड है। फिल्म की कहानी गंगा नाम की एक लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे आलिया भट्ट ने पर्दे पर जीवंत कर दिया।
फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे गंगा को उसका प्रेमी धोखा देकर गुजरात से मुंबई लाता है और उसे कमाठीपुरा के एक कोठे पर बेच देता है। बता दें कि गंगा की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। मजबूर होकर उसे जिस्मफरोशी करनी पड़ती है, लेकिन उसके अंदर आत्मसम्मान और संघर्ष की ज्वाला हमेशा जलती रहती है। धीरे-धीरे वो अपने हौसले और जज्बे से न सिर्फ कोठे पर, बल्कि पूरे कमाठीपुरा में अपनी पहचान बनाती है और बन जाती है-गंगूबाई।
इसके साथ ही आलिया भट्ट ने गंगूबाई के किरदार में जान डाल दी थी। उनकी दमदार एक्टिंग की हर तरफ तारीफ हुई। इस फिल्म में विजय राज, शांतनु माहेश्वरी, सीमा पाहवा, वरुण कपूर और जिम सर्भ जैसे कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाईं, जबकि अजय देवगन ने फिल्म में कैमियो किया।
'गंगूबाई काठियावाड़ी' ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन किया। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक फिल्म ने भारत में 129.10 करोड़ और दुनियाभर में 209.77 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। बता दें कि इस फिल्म ने आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड दिलाया। इसके अलावा फिल्म ने बेस्ट स्क्रीनप्ले (डायलॉग राइटर), बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट, बेस्ट स्क्रीनप्ले (अडॉप्टेड) और बेस्ट एडिटिंग के लिए भी नेशनल अवॉर्ड जीते। इस तरह 'गंगूबाई काठियावाड़ी' ने कुल 5 नेशनल अवॉर्ड अपने नाम किए, जिससे ये साबित होता है कि एक अच्छी कहानी और दमदार एक्टिंग के दम पर बिना हीरो के भी फिल्म सफल हो सकती है।